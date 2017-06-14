ونقلت إذاعة (شابيلي) الصومالية عن شهود عيان قولهم "إن مسلحين شنوا الهجوم منتصف الليل ودخلوا في قتال عنيف مع الجنود الصوماليين".. ولم يتضح على الفور عدد الضحايا من الجانبين جراء الهجوم.

وتقود حركة الشباب الصومالية منذ سنوات النزاع المسلح ضد الحكومة الصومالية المركزية، وتعيق الأنشطة الإنسانية من جانب الأمم المتحدة.. فيما كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات ضد الحركة منذ عام 2008 وضمتها إلى قائمة المنظمات الإرهابية.