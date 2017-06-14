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|رقم الخبر: 195831
|تاريخ النشر: حزيران 14, 2017
|الوقت: 19:59
|الاقسام: عربيات
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الصومال.. "حركة الشباب" تشن هجوما على قاعدة عسكرية تابعة للجيش الوطني
شنت حركة الشباب الصومالية المتطرفة هجوما عنيفا الأربعاء على قاعدة عسكرية تابعة للجيش الوطني الصومالي بالقرب من بلدة بلدوين.
ونقلت إذاعة (شابيلي) الصومالية عن شهود عيان قولهم "إن مسلحين شنوا الهجوم منتصف الليل ودخلوا في قتال عنيف مع الجنود الصوماليين".. ولم يتضح على الفور عدد الضحايا من الجانبين جراء الهجوم.
وتقود حركة الشباب الصومالية منذ سنوات النزاع المسلح ضد الحكومة الصومالية المركزية، وتعيق الأنشطة الإنسانية من جانب الأمم المتحدة.. فيما كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات ضد الحركة منذ عام 2008 وضمتها إلى قائمة المنظمات الإرهابية.
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