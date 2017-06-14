أعلنت الرئاسة التونسية الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ أكثر من عام ونصف، عقب اعتداء انتحاري قتل فيه 12 من عناصر الأمن الرئاسي، لأربعة أشهر إضافية.

ونقلت فرانس برس عن بيان للرئاسة "بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، قرر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الأربعاء (..) التمديد في حالة الطوارئ لمدة أربعة أشهر ابتداء من الخميس 15 يونيو 2017".

وفي 24 نوفمبر 2015، قتل 12 عنصرا في الأمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبناه تنظيم داعش.

وفرضت الرئاسة على الأثر حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما، ثم مددت العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر.

وآخر مرة مددت الرئاسة حالة الطوارئ شهرا إضافيا اعتبارا من 16 مايو 2017.

وهذه أول مرة تمدد فيها الرئاسة حالة الطوارئ لأربعة أشهر كاملة.

وكان الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي ثالث اعتداء دام يتبناه تنظيم داعش في تونس في 2015.