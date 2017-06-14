قررت النيابة العامة في البحرين توقيف عدد من معتقلي الدراز 6 أشهر على ذمة التحقيق، وهي مدة الاحتجاز التي تتيحها تعديلات جديدة على قانون الإرهاب الذي تستخدمه البحرين لمواجهة المعارضين.

والمعتقلون الذين حققت معهم النيابة العامة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء تم توجيه 4 تهم لهم هي حيازة مولوتوف، الاعتداء على شرطي، مقاومة رجال الأمن والتجمهر.

وكان من المفترض أن يتم نقل المعتقلين إلى سجن الحوض الجاف مساء الثلاثاء.

وكانت قوات النظام قد شنّت هجومًا على المعتصمين في الدراز، وقتلت 5 أشخاص وأصابت العشرات واعتقلت المئات.