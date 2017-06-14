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رقم الخبر: 195829 تاريخ النشر: حزيران 14, 2017 الوقت: 19:54 الاقسام: عربيات  
البحرين: توقيف عدد من معتقلي الدراز 6 أشهر على ذمة التحقيق

البحرين: توقيف عدد من معتقلي الدراز 6 أشهر على ذمة التحقيق

قررت النيابة العامة في البحرين توقيف عدد من معتقلي الدراز 6 أشهر على ذمة التحقيق، وهي مدة الاحتجاز التي تتيحها تعديلات جديدة على قانون الإرهاب الذي تستخدمه البحرين لمواجهة المعارضين.

والمعتقلون الذين حققت معهم النيابة العامة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء تم توجيه 4 تهم لهم هي حيازة مولوتوف، الاعتداء على شرطي، مقاومة رجال الأمن والتجمهر.

وكان من المفترض أن يتم نقل المعتقلين إلى سجن الحوض الجاف مساء الثلاثاء.

وكانت قوات النظام قد شنّت هجومًا على المعتصمين في الدراز، وقتلت 5 أشخاص وأصابت العشرات واعتقلت المئات.

 
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مصدر الخبر: المنامة/ وكالات
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