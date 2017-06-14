استشهد المواطن عبد المحسن بن عبد الله بن أحمد الفرج الثلاثاء في بلدة العوامية متأثرًا بإصابته بطلق ناري على يد قوات الأمن السعودية.

وبحسب مصادر محلية، فقد استشهد الحاج عبد المحسن الفرج نتيجة إصابته بطلق ناري، من قبل أحد قناصين قوات الأمن التي تنتشر في بلدة العوامية منذ قرابة الشهر، في حصار مطبق على البلدة.

وتشهد العوامية منذ ليل الثلاثاء تصعيدًا عسكريًا من قبل قوات النظام السعودي الذي عمد إلى استخدام الرصاص الحي والعشوائي في البلدة، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين.

وأوضحت المصادر أن القوات السعودية عند مركز شرطة العوامية عمدت فجر الثلاثاء إلى استهداف متطوعي عمال النظافة ومحاصرتهم بالمدرعات العسكرية، ما أدى إلى إصابة المواطن أحمد هنيدي بجروح.

كما عمد مركز قوات الطوارئ إلى اطلاق الرصاص العشوائي بكثافة ما أسفر عن إصابة مواطنين في الصالحية ووافد باكستاني شمال البلدة برصاص قناصة القوات السعودية.

كذلك تعرّض منزل عائلة القاسم القريب من مركز قوات الطوارئ لإطلاق نار مباشر ما أسفر عن إصابة عدد من أفراد المنزل.

وتسبّب حصار السلطات السعودية بخسائر في الأرواح والممتلكات، فاستشهد عدد من المواطنين والمقيمين من الجالية الآسيوية، كما خلّف دمارًا كبيرًا في عدد من المنازل والمحال التجارية، بالإضافة إلى تضرّر عدد كبير من سيارات المواطنين.

من جانب آخر وافق مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، على إتمام صفقة أسلحة للسعودية تقدر قيمتها ب510 مليون دولار، وتشمل توريد ذخائر موجهة.

وأبرمت السعودية، في مايو الماضي، عقودا عسكرية مع الولايات المتحدة، بقيمة 110 مليارات دولار، أثناء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرياض.