أعلنت القوات البحرية للجمهورية اليمنية، فجر الأربعاء، استهداف سفينة حربية تابعة لقوى العدوان كانت تقوم بأعمال عدائية قبالة سواحل مديرية المخاء جنوب غرب محافظة تعز.

وأكد مصدر في القوات البحرية اليمنية استهداف سفينة حربية تابعة لقوى العدوان قبالة سواحل المخاء "بسلاح نوعي ومتطور".

وأوضح المصدر أن السفينة الحربية المستهدفة كانت تقوم بأعمال عدائية داخل المياه الإقليمية اليمنية.

ومن المتوقع أن تصدر القوات البحرية بيانًا في وقت لاحق، يتضمن تفاصيل العملية ونوعية السلاح المستخدم.

وتعتبر السفينة الحربية المستهدفة، هي العاشرة من ضمن البوارج والسفن الحربية التي استهدفها الجيش واللجان الشعبية، بالإضافة إلى استهداف أكثر من 10 زوارق حربية، منذ بدء عمليات الرد والردع على العدوان السعودي الأمريكي القائم على البلاد.

يذكر أن القوات البحرية استهدفت، في الـ30 من يناير الماضي، فرقاطة "المدينة" التابعة لقوى العدوان قبالة السواحل الغربية اليمنية.

هذا ونفذت قوات الجيش واللجان الشعبية، مساء الثلاثاء، عدداً من العمليات العسكرية مستهدفة عدة مواقع قبالة منفذ علب بعسير، فيما استهدفت وحدة القناصة أحد المرتزقة في ذات المنطقة.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت آليتين قبالة منفذ علب، مؤكداً مصرع وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي.

كما أفاد المصدر عن استهداف تجمعات أخرى للجيش السعودي ومرتزقة في عدة مواقع قبالة منفذ علب، بعدد من القذائف المدفعية، محققة إصابات مباشرة.

في ذات السياق، لقي أحد مرتزقة الجيش السعودي مصرعه، برصاص وحدة القناصة التابعة للجيش واللجان الشعبية قبالة منفذ علب أيضاً.

وتواصلاً للعمليات النوعية التي نفذها الجيش واللجان الشعبية في جيزان، استهدفت القوة المدفعية، فجر أمس الأربعاء، عددا من المواقع العسكرية، فيما تم تدمير جرافة وإعطاب آلية.

وأكد مصدر عسكري لـــ" المسيرة نت" تدمير جرافة سعودية في الخوبة الشمالية، وإعطاب آلية عسكرية في قرية الغاوية بجيزان.

كما أفاد المصدر عن استهداف مركز المقرن بعدد من القذائف المدفعية، محققة إصابات مباشرة، وشوهد فرار الجنود السعوديين من الموقع المستهدف.

إلى ذلك شن الجيش واللجان الشعبية الثلاثاء، هجومين مباغتين على مواقع للجيش السعودي بجيزان، سقط على إثرهما 35 ما بين قتيل وجريح، بحسب مصدر عسكري للمسيرة نت.

وأوضح المصدر أن الجيش واللجان شنا هجومًا مباغتًا على مواقع الدفينية وقائم زبيد والكرس بجيزان، أدى إلى سقوط 15 جنديًا سعوديًا ما بين قتيل.

كما شنا هجومًا مباغتًا آخراً على مواقع للجيش السعودي في الخوبة الشمالية بجيزان، أدى إلى سقوط 20 جنديًا سعوديًا ما بين قتيل وجريح.

وأوضح المصدر العسكري أن الهجوم على تلك المواقع سبقها قصف صاروخي ومدفعي مركز.

كما أعطب الجيش واللجان جرافة عسكرية ودمرا آلية عسكرية في موقع الغاوية بقذائف آر بي جي، بالإضافة إلى استهداف تجمعات للجنود السعوديين شرق بوابة الطوال بعدد من القذائف المدفعية.

الجدير بالذكر أن الجيش واللجان الشعبية يحققون انتصارات متتالية داخل العمق السعودي في جيزان ونجران وعسير مكبدين العدو السعودي ومرتزقته خسائر كبرى وذلك في إطار الرد على استمرار العدوان الأمريكي السعودي بحق أبناء الشعب اليمني الصامد.

كذلك لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وجرح آخرون الثلاثاء، كما تم اعطاب مدرعة لقوى الغزو شمال يختل في مديرية المخا بمحافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري أن وحدة الهندسة العسكرية التابعة للجيش واللجان الشعبية تمكنت من تدمير مدرعة للمرتزقة بعبوة ناسفة شمال يختل في المخا، ما أدى الى مقتل وجرح من كان على متن المدرعة..

وأضاف المصدر العسكري عن مصرع اثنين من مرتزقة العدوان برصاص قوات الجيش واللجان الشعبية شمال مديرية المخا بتعز.

يذكر أن أعداداً من مرتزقة العدوان لاقوا مصرعهم خلال الأيام الماضية، في عمليات عسكرية نفذها الجيش واللجان الشعبية شرق يختل بمديرية المخا.