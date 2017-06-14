*وزارة الدفاع الروسية: انضمام 47 بلدة للهدنة خلال يوم واحد *القوات السورية تسيطر على مثلث آرك في ريف حمص الشرقي * 30 قتيلا من قوات درع الفرات باشتباكات مع "قسد"

والعسكريون الروس يطهرون 3 آلاف مبنى فيها من المتفجرات

شن الطيران السوري، الأربعاء، مجموعة من الغارات استهدفت تنظيم "داعش" الإرهابي، وأسفرت عن مقتل العشرات من مسلحيه.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن مصادر سورية، قولها إن الطيران السوري استهدف أرتالاً وقواعد تابعة للتنظيم الإرهابي في ريف "الرقة" والريف الشرقي لمدينة "حلب".

وكان مصدر عسكري أعلن عن فرض الجيش السوري السيطرة الكاملة على مساحة 100 كيلومتر مربع جنوب مدينة تدمر وشمالها الشرقي، بعد القضاء على آخر تجمعات لإرهابيي "داعش" هناك.

وأفاد المصدر بأن وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الحليفة نفذت عمليات ناجحة اتسمت بالسرعة والدقة بمشاركة مختلف صفوف القوات في بادية تدمر، مبينًا أن الوحدات تواصل عملياتها القتالية بنجاح وتطارد تنظيم "داعش الإرهابي" في المنطقة وتكبدهم خسائر بالأفراد والآليات.

من جانبه أعلن رئيس مركز المصالحة التابع لمجموعة القوات الروسية في سوريا الفريق أول فلاديمير سافتشينكو، أن العسكريين الروس طهروا أكثر من 3 آلاف مبنى من المتفجرات في شرق حلب بعد خروج الإرهابيين منها.

وقال الجنرال الروسي الأربعاء خلال حديث تليفزيوني، نقلته روسيا اليوم: "حلب مدينة بدون إرهاب، حياة جديدة وآمال جديدة، تمكن عناصر نزع الألغام الروس من تطهير 200 منشأة اجتماعية هامة و3210 بناية موزعة على أكثر من ألفي هكتار وتم تمشيط وتطهير 709 كلم من الطرقات وإبطال مفعول 26395 عبوة ناسفة ومتفجرة".

وأشار الجنرال الروسي إلى أن مفرزة نزع ألغام من المركز الدولي للقوات المسلحة الروسية شاركت تطهير الأحياء الشرقية من مدينة حلب من الذخائر المتفجرة وساعدت في إزالة الألغام، وبشكل إجمالي شارك في تطهير المدينة من المتفجرات والألغام أكثر من مائتي عسكري و47 قطعة من المعدات والآليات العسكرية.

كما أفادت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء، بأن حوالي 50 بلدة في محافظة إدلب السورية انضمت إلى نظام الهدنة ووقف القتال.

وأوضحت الوزارة - في بيان حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه خلال يوم واحد تم التوقيع على 47 اتفاقا بشأن انضمام المراكز السكنية في محافظة إدلب إلى الهدنة.. مشيرة إلى أن عدد المجموعات المسلحة التي أعلنت التزامها ببنود اتفاقات وقف الأعمال العدائية لم يتغير وبقى 219 مجموعة.

وبذلك يكون قد بلغ العدد الإجمالي للمدن والمراكز السكنية السورية التي انضمت للهدنة حتى الآن 1619 بلدة ومركزا، فيما تتواصل المفاوضات مع فصائل المعارضة المسلحة في محافظات حلب، ودمشق، وحماة، وحمص، والقنيطرة، بشأن الانضمام إلى وقف القتال.

وفي غضون ذلك أفاد ناشطون سوريون الثلاثاء بأن نحو 30 عنصرا من فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا لقوا مصرعهم وأصيب آخرون بجراح في كمين نصبته وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة ضمن قوات سوريا الديمقراطية بريف حلب الغربي.

وبحسب الناشطين، استهدفت القوات الكردية مقاتلي الفصائل خلال تقدمهم في محيط دارة عزة ودير سمعان بالريف الغربي لحلب، ما أسفر عن تدمير 3 آليات للفصائل، ومقتل 28 عنصرا منها، مقابل قتيل واحد في صفوف الوحدات الكردية.

كما تسببت الاشتباكات بوقوع إصابات بعضها بحالة خطرة، ما يشير إلى أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.

هذا ويذكر أن الريفين الشمالي والغربي لمدينة حلب يشهدان اشتباكات متكررة على محاور التماس بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل المعارضة المدعومة من تركيا، وسط قصف متبادل بين الطرفين، بالإضافة إلى قصف من قبل القوات التركية يستهدف مواقع قوات سوريا الديمقراطية ومناطق سيطرتها في الريف الشمالي لحلب.

احباط هجوم داعشي على نقاط عسكرية بدير الزور

هذا واحبطت قوات الجيش السوري محاولات إرهابيي داعش الاعتداء على عدد من النقاط العسكرية على محور البانوراما - التنمية وتلال ودشم المقابر بدير الزور ما أدى لمقتل 13 منهم وإصابة 6 وتدمير دبابة.

وكان سلاح الجو قد استهدف مقرات وأرتال تنظيم داعش الإرهابي في الريف الغربي لمحافظة الرقة والريف الشرقي لمحافظة حلب ما أدى إلى تدمير المقرات والآليات المستهدفة بالكامل والقضاء على العشرات من الإرهابيين وإصابة آخرين.

كما واصل الجيش السوري، بالتعاون مع القوات الحليفة التقدم في البادية السورية في حمص، فقد أحكمت القوات المسلحة السورية سيطرتها على منطقة ومثلث آرك والتلال المشرفة عليه بعمق 3 كم وعرض 6 كم، وسيطرت على المحطة الثالثة، كما أحبط الجيش محاولات لتنظيم "داعش" لاستعادة المنطقة التي تم دحره منها، وتكبد التنظيم خلالها خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد، عبر استهداف فلولهم الهاربة والتي قامت بتدمير المحطة وتفجير الآبار قبل هروبها.

وفي حلب، استهدف سلاح الجو السوري مقرات وأرتالاً لتنظيم "داعش" الإرهابي في الريف الغربي لمحافظة الرقة والريف الشرقي لمحافظة حلب، ما أدى إلى تدمير المقرات والآليات المستهدفة بالكامل، والقضاء على عشرات الإرهابيين وإصابة آخرين.

كذلك استشهد مدنيٌ وأصيب 6 آخرون جراء قصف المجموعات المسلحة حي الحمدانية في مدينة حلب بالقذائف الصاروخية مساء الثلاثاء.

أما المجموعات المسلحة، فالمعارك بينها لا تزال محتدمة، حيث استهدف "الجيش الحر" بقذائف المدفعية مواقع تابعة للمجموعات المرتبطة بتنظيم "داعش" في منطقة "حوض اليرموك" في ريف درعا الغربي.

وفي ريف إدلب، قُتل أحد مسلحي "حركة أحرار الشام" تحت التعذيب في أحد سجون "هيئة تحرير الشام" بعد اختطافه منذ عدة أيام، كما اختطفت "هيئة تحرير الشام" أحد المسؤولين السابقين في "الفرقة 101 ـ الجيش الحر" المدعو أحمد الموسى قرب بلدة "جوزف" في جبل الزاوية في الريف الجنوبي لإدلب لأسباب مجهولة.

وفي سياق متصل، استشهد 3 مدنيين وأصيب آخرون إثر استهداف طائرات ما يسمى "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن للمعبر المائي في بلدة ديبان في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، فيما أغار طيران "التحالف" على منزل في ريف الرقة الجنوبي الغربين مخلفا 5 شهداء من المدنيين من عائلة واحدة.

كذلك تسبب حرس الحدود التركي بمقتل 4 أشخاصٍ وإصابة شخص إثر إطلاق النار عليهم لدى محاولتهم عبور الحدود السورية التركية بالقرب من مدينة "جسر الشغور" في ريف إدلب الغربي.