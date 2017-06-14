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رقم الخبر: 195823 تاريخ النشر: حزيران 14, 2017 الوقت: 19:14 الاقسام: محليات  
مجموعة سفن حربية صينية ترسو في ميناء (بندرعباس)

مجموعة سفن حربية صينية ترسو في ميناء (بندرعباس)

ترسو مجموعة سفن حربية تابعة للقوة البحرية الصينية، الخميس، في ميناء بندرعباس (جنوب)، المنطقة الاولى للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية والتي تعرف بـ (الامامة).
وتضم المجموعة البحرية الصينية سفينتين قتاليتين وسفينة لوجستية بمعية مروحية وأعلن قائد المنطقة الاولى للقوة البحرية ان القطع الصينية ستجري تدريبات مشتركة مع القوة البحرية للجيش الايراني. 
وكانت هذه المجموعة من السفن الحربية الصينية قد رست في ميناء كراتشي بباكستان للقيام بأنشطة تدريبية خلال الايام الماضية.
يذكر ان الدورية البحرية الايرانية 24 زارت ميناء جانغ جيانغ في الصين قبل اربعة اعوام وسط ترحيب مسؤولي القوة البحرية الصينية.
كما قامت مجموعة السفن الحربية الصينية السابعة عشرة بزيارة الى ميناء (بندر عباس) بالمنطقة البحرية الاولى للقوة البحرية للجيش الايراني (الامامة) قبل اقل من 3 اعوام.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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