قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إنه تم تأجيل المباحثات المنتظرة حول سوريا في آستانة إلى مطلع الشهر المقبل بطلب من تركيا وإيران.

وصرح بوغدانوف، مساء الثلاثاء ردا على سؤال للصحفيين حول موعد الجولة القادمة لمباحثات آستانة: هذا الموضوع قيد البحث حاليا، لكن هناك رجاء من شركائنا المسلمين، وخاصة الأتراك والإيرانيين وهما من الضامنين لاتفاق آستانة، بتأجيل موعد الاجتماع إلى ما بعد رمضان مباشرة. أغلب الظن (أنه سيعقد) في مطلع يوليو.

وتابع الوزير: بعد ذلك سيتوجه الجميع إلى آستانة. أعتقد أن جنيف ستليها على الفور. العمل على تحضيرها جار هذا، ورجح مصدر قريب لمحادثات أستانة لوكالة إنترفاكس، أن تجري الجولة المقبلة من المباحثات في 4 و5 من يوليو/تموز، مؤكدا أن سبب التأجيل (مواقف تركيا وإيران)، دون ذكر التفاصيل.

وكان الاجتماع الجديد مقررا في آستانة في 12 و13 يونيو، قبل أن يأتي الإعلان عن تأجيله إلى أجل غير مسمى.

وشهدت العاصمة الكازاخستانية منذ بداية العام الحالي أربع جولات من المباحثات حول الأزمة السورية، تكللت آخرها بالتوصل إلى اتفاقات بشأن إجراءات لتعزيز وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق لتخفيف التوتر في سوريا.