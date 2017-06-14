قال امين مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي: إن وزير الخارجية الاميركي السابق جون كري فضح دعوات الحكومات الرجعية لاوباما لمهاجمة ايران.

وورد في صفحة محسن رضائي على موقع اينستاغرام للتواصل الاجتماعي، الاربعاء، ان وزير خارجية اوباما، (جون) كري كشف ان قادة بعض بلدان المنطقة اقترحوا عليه مهاجمة ايران لأن الطريق الوحيد لإيجاد حل للموضوع النووي الايراني هو مهاجمتها، (حسب زعمهم).

وكتب رضائي، انها ليست المرة الاولى التي يحرّض السعوديون الآخرين ضد ايران.

واضاف: إن حرب الاعوام الثمانية التي شنها نظام صدام (في عقد الثمانينات) كانت بتحريض من آل سعود ايضا.

واعتبر ان رقصة السيف في الرياض واغراق ترامب وابنته بالدولارات يصب في سياق حياكة مؤامرة جديدة ضد ايران.

ووصف نظام آل سعود بانه يحمل احقادا ضد الشعب الايراني منذ 40 عاما لكنهم آلوا الى الفشل في كل مرة.

واكد رضائي: إن نظام آل سعود في حال لم يأخذ العبر من فشله وأراد ارتكاب حماقة أخرى ضد ايران فانه سيتلقى صفعة قوية.