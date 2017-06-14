اكد السفير الايراني في مسقط، محمد رضا نوري شاهرودي، على تطوير العلاقات مع سلطنة عمان، مؤكدا وجود الارادة السياسية لدى مسؤولي البلدين في هذا السياق.

جاء ذلك خلال لقاء السفير نوري شاهرودي في مسقط الثلاثاء، مع رئيس مجلس الدولة العماني يحيى بن محفوظ المنذري، حيث جرى البحث حول محاور الاهتمام المشترك بين البلدين المسلمين.

واشار الجانبان كذلك الى العلاقات العريقة والممتازة بين البلدين، واعتبرا ذلك مؤشرا للحكمة وبعد النظر لدى قادة البلدين.

واشاد الجانبان بالعلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين والجارين واكدا على ضرورة تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان.

وادان رئيس مجلس الدولة العماني الاعتداءين الارهابيين الأخيرين على مقر مجلس الشورى الاسلامي ومرقد الامام الخميني (رض) بطهران.

وسلم المنذري للسفير الايراني رسالة خطية موجهة الى رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني في إدانة هذين الاعتداءين الارهابيين، والمواساة باستشهاد عدد من المواطنين الايرانيين فيهما.

كما التقى السفير الايراني، الثلاثاء بوزير البيئة والمناخ العماني محمد بن سالم بن سعيد التوبي وبحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي والسيطرة على ظاهرة الأتربة والغبار.

ودعا نوري شاهرودي في لقائه المسؤول العماني الى تطوير التعاون الايراني – العماني في المجالات البيئية؛ مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بذلت جهودا واسعة للسيطرة على الاتربة التي تحولت الى معضلة مشتركة بالنسبة لبعض الدول الاقليمية.

وقدم السفير الايراني في مسقط، خلال اللقاء دعوة الى وزير البيئة والمناخ العماني للمشاركة في الملتقى الدولي حول الاتربة والغبار الذي سينعقد الشهر القادم بمشاركة الامم المتحدة في طهران.

من جانبه، أشار التوبي الى معضلة التلوث البيئي واكد على ضرورة الاجراءات من جانب الدول للحفاظ على البيئة والسيطرة على مشكلة الاتربة والغبار وتلوث البيئة؛ مشيدا ببرامج مؤسسة البيئة الايرانية في هذا الخصوص.