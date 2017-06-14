أكد ممثل إيران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رضا نجفي، إن أكثر الدول الأعضاء في مجلس الحكام يدعمون إستمرار تنفيذ الإتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية، مشيراً الى أن معدل تنفيذ الولايات المتحدة لإلتزاماتها غير مرض وعلى واشنطن أن تنفذ إلتزاماتها في إطار هذا الإتفاق.

وفي تصريح له على هامش الإجتماع الذي عقده مجلس حكام الوكالة، الأربعاء قال نجفي: لقد تم بحث موضوع إيران في هذا الإجتماع بشكل مقتضب وهذا ما يشير الى أن تنفيذ إيران لإلتزاماتها يجري بكل سلاسة.

وأضاف:لقد أعلنا إن برنامج إيران يسير في إطار الإتفاق النووي وهذا ما أكده تقرير الوكالة وأن إيران نفذت جميع إلتزاماتها وعلى الولايات المتحدة ايضا ان تنفذ إلتزاماتها في هذا الإطار حيث ان عدم التزام واشنطن بتعهداتها في اطار الاتفاق النووي امر مرفوض وغير مقبول بالنسبة لايران.

وصرح نجفي: إن جميع الدول تدعم استمرار تنفيذ الإتفاق النووي بالطبع وطرحت بعض التساؤلات من قبل أحد الوفود حول تفسير جزء من مفاد الإتفاق النووي وقد أجيب عليها من قبل الوفود الأخرى.

وأشار الى ان الكيان الصهيوني طرح بعض المزاعم في هذا الشأن إلا أننا قمنا بالرد عليها وأكدنا إن الكيان الذي يطور سلاحه النووي خفية لا يحق له أن يتحدث عن البرنامج النووي لإحدى الدول الأعضاء في الوكالة.

وفيما يتعلق ببيع ايران بعض مخزونها من الماء الثقيل قال نجفي: لقد أشير الى بيع الماء الثقيل في الإتفاق النووي وإنه في حال قامت إيران بتخزين أكثر من 130 كيلو غراما من الماء الثقيل فإن عليها أن تعرض الفائض للبيع في الأسواق الدولية.

وأشار الى أن إيران قامت ببيع عشرات الأطنان من الماء الثقيل الى الدول المعنية وقد قمنا ببيع قسم منه الى الولايات المتحدة.

ولفت الى ان إيران تفاوض حالياً بعض الدول التي تسعى الى شراء الماء الثقيل وستوقع عقودا معها ما أن تصل المفاوضات الى نتائج مرضية، مشيراً الى أن المفاوضات سرية ولا يمكن الإفصاح عنها.

يذكر إن التقرير السنوي الثاني في العام 2017 للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مدى تنفيذ إيران لإلتزاماتها المتعلقة بالقرار الدولي 2231 صدر الجمعة الماضية ووضع في متناول مجلس حكام الوكالة الدولية، حيث أكد التقرير مجدداً على أن البرنامج النووي الإيراني لازال في إطار الإتفاق النووي ولم يحيد عنه.