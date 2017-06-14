قال الرئيس روحاني: إن إيران تواجه ظاهرة الارهاب منذ الأيام الأولى لانتصار الثورة الاسلامية، معتبرا أن الجمهورية الاسلامية كانت على الدوام في الخط الأمامي لمكافحة الارهاب.

وأشار رئيس الجمهورية الذي ترأس اجتماع المجلس الأعلى للثورة الثقافية عصر الثلاثاء، الى الحوادث الارهابية التي استهدفت طهران وقال: إن إيران ومنذ انتصار الثورة الاسلامية وهي تواجه الإرهاب، وقدمت إثر ذلك آلاف الشهداء وكانت على الدوام في الخط الأمامي في مكافحة الارهاب، بينما الدول التي تدّعي حماية حقوق الانسان تقدم الدعم للإرهابيين.

وأضاف روحاني: لقد تم كشف العديد من الخلايا الإرهابية وإحباط العديد من العمليات الإرهابية بفضل جهود القوى الأمنية والاستخبارية، ورأى أن الهجوم الارهابي على الناس الأبرياء هو عمل جبان سوف يدفع بالشعب الى مزيد من الاصرار على اجتثاث المرتكبين والإرهابيين.

وأعلن رئيس الجمهورية أن أي حركة ارهابية مشبوهة ستواجه برد حازم وحاسم وتمنى الرحمة والغفران لشهداء الحادثة الارهابية والشفاء العاجل للجرحى.

هذا واعتبر المجلس الأعلى للثورة الثقافية خلال اجتماعه (وثيقة التطوير البنيوي للتربية والعليم) بانها الوثيقة الاساسية والوطنية في مجال التربية والتعليم، مؤكدا بان أي وثيقة أو بيان أو موضوع آخر يتعارض مع هذه الوثيقة يكون ملغى ومرفوضا، وبناء على ذلك تكون وثيقة اليونسكو 2030 ملغاة.