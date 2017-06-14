* لا يمكن تسوية المشاكل العالقة بين الدول بفرض الحصار والتهديدات والمقاطعة

يعود الى طهران بعد مشاركته في منتدى اوسلو للسلام

عاد وزير الخارجية محمد جواد ظريف الى طهران في ختام زيارته الى العاصمة النرويجية اوسلو والتي استغرقت يومين.

وشارك ظريف في منتدى اوسلو 2017 من اجل السلام وفي جلسة بحضور وزيري الخارجية النرويجي بورغة برندة والاندونيسية رتنو مرسودي ووزير الخارجية الاميركي السابق جون كري، كما شارك في طاولات مستديرة تخصصية استعرض فيها وجهات نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية حول مختلف القضايا.

وقد التقى وزير الخارجية الايراني منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني وبحث معها حول تطورات الاوضاع الاقليمية والدولية والاتفاق النووي.

كما التقى ظريف نظيره النرويجي بورغة برندة ومن ثم شارك معه في مؤتمر صحفي مشترك.

واجتمع ظريف ايضا الى وزراء خارجية سلوفاكيا وكرواتيا وكينيا والبوسنة، للبحث حول مختلف القضايا على المستويين الاقليمي والدولي فضلا عن العلاقات الثنائية بين ايران وهذه الدول.

وكان هنالك لقاء ايضا جمع وزير الخارجية الايراني والامين العام السابق لمنظمة الامم المتحدة كوفي عنان، تبادل فيه الجانبان وجهات النظر حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية.

وقد اكد وزير الخارجية الايراني خلال اللقاء مع عنان بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستوفر لقطر الحاجات الانسانية التي تطلبها، في اشارة الى الضغوط التي تمارسها السعودية ضد دولة قطر.

من جانبه قال الامين العام السابق للامم المتحدة، انه في حال تدهور الاوضاع في المنطقة فان جميع الدول ستكون خاسرة.

واضاف كوفي عنان، ان الاجراء الناجح للانتخابات الاخيرة في ايران يرسل المؤشرات اللازمة الى الغرب.

وفي مقابلة اجرتها قناة الجزيرة معه، الاربعاء، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن المشاكل العالقة بين الدول لا يمكن تسويتها بممارسة الضغوط والتهديدات والعقاب وفرض المقاطعة، في اشارة الى الحصار الذي فرضته كل من السعودية والامارات والبحرين ضد قطر.

ودعا ظريف الدول العربية الى التمسك بمبدأ الحوار والمفاوضات لحل مشاكلها بدلا من اللجوء الى الحصار منوها الى أن زمن المشاكل والصراعات قد ولى ولا يمكن تسوية الامور العالقة بسبل مثل الضغوط والتهديدات والعقوبات.

وقال ظريف: اليوم في أوساط العالم لا نجد مشاكل دون حلول وإذا ما افترضنا مع انفسنا اننا من خلال إلحاق الخسائر بالآخرين يمكننا تحقيق ارباح لأنفسنا فاننا نكون مخطئين، فقد اختبرنا هذه الدروس، لذلك ندعو جميع الجيران في المنطقة وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها، إلى الحوار لحل خلافاتهم.

وفي تغريدة للوزير ظريف الثلاثاء على حسابه عبر تويتر، اكد على ان اثارة (الخوف من ايران) خدعت الغرب ليرتضي بالترويج للوهابية؛ مبينا ان مردود ذلك متمثل في القاعدة وداعش والنصرة وغيرها (من الجماعات الارهابية).

واضاف: إن التواطؤ الامريكي لتهميش مجموعات اسلامية عريقة فسح المجال من جديد وبشكل تام امام الجماعات الوهابية المتطرفة.

واردف: ان التطورات الاخيرة تؤكد ضرورة اقتراحنا القديم والدائم في تأسيس جمعية للحوار الاقليمي الشامل في منطقة الخليج الفارسي.