* مقتل اكثر من 1200 داعشي بينهم قياديون وقناصون منذ بداية معركة ايمن الموصل * العراق وسوريا يبحثان التعاون بمسك الحدود.. وأنباء عن وفاة (أمير داعش) في السعدية بديالى * العبادي: زيارتي إلى السعودية لاعلاقة لها بأزمة قطر.. واستفتاء إقليم كردستان غير موفق

بغداد/ نافع الكعبي - تواصل القوات العراقية تقدمها لاستعادة المنطقتين المتبقيتين من قبضة داعش، وهما حي الشفاء والمدينة القديمة في الساحل الأيمن من الموصل، في حين اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الاربعاء، عن تنفيذ عملية (تكتيكية) استدرجت خلالها العشرات من مسلحي (داعش) من محيط جامع النوري الكبير الذي يضم منارة الحدباء الشهيرة الى منطقة الدندان بساحل الموصل الايمن، اوقعت فيها الدواعش في كماشة محكمة من القناصين والقصف الموجه، فيما أعلن قائد الشرطة الاتحادية، إن 27 قياديا و214 قناصا قتلوا وتم استعادة السيطرة على 300 كم2 منذ انطلاق معركة ايمن الموصل.

بينما شنَّت عناصر تنظيم (داعش) الإرهابية هجومًا على مواقع قوات البيشمركة والحشد الشعبي قرب قضاء طوز خورماتو جنوب كركوك، كما أحبطت القوات الأمنية هجوماً شنه داعش على نقطة أمنية شمال شرق ديالى، يأتي ذلك في وقت بحث فيه رئيس أركان الجيش العراقي، مع رئيس هيئة العمليات في وزارة الدفاع السورية والوفد المرافق له التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين الشقيقين.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت، في بيان: إن قوة من الشرطة الاتحادية نفذت، فجر أمس الاربعاء، عملية تكتيكية استدرجت خلالها عشرات الدواعش من محيط جامع النوري باتجاه منطقة الدندان المحررة.

وأضاف جودت: إن القوة اوقعت هؤلاء الدواعش في كماشة محكمة من القناصين والقصف الموجه.

كما أعلن جودت عن قتل اكثر من 1200 عنصر من تنظيم داعش، بينهم قياديون وقناصون منذ انطلاق عمليات تحرير الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

وقال الفريق جودت في بيان له: تمّ قتل 27قياديا و214 قناصا واستعادة السيطرة على 300كم2 منذ انطلاق معركة ايمن الموصل.

واضاف ان قواته قتلت اكثر من 1000 عنصرا من التنظيم الارهابي منذ اندلاع المعارك في شباط ودمرت 865 مركبة مفخخة واتلفت 780 لغما ارضيا، كما ان وحدات الشرطة الاتحادية المتوغلة في حي الشفاء شمال المدينة القديمة تواصل تقدمها الحذر للوصول على ضفة نهر دجلة.

وأشار الى ان تنظيم داعش يستخدم القناصين لعرقلة التقدم وقال: إن قواتنا استولت على دبابة تي 62 ورشاش مقاوم للطائرات خلال عملية استعادة حي الشفاء.

وحققت القوات الأمنية، الأربعاء، تقدماً كبيراً صوب جامع النوري الكبير الذي يضم منارة الحدباء الشهيرة وسط الموصل، وشهد خطبة زعيم (داعش) أبو بكر البغدادي بعيد احتلال الموصل من قبل التنظيم في حزيران 2014.

وقال سكان محليون في الموصل: إن داعش أعدم خمسة مدنيين أثناء محاولتهم الفرار من منطقة الميدان وسط الموصل ضمن المدينة القديمة عبر نهر دجلة تجاه القوات العراقية. وترد تقارير على نحو متكرر بقيام تنظيم (داعش) بإعدام مدنيين او اطلاق النار عليهم اثناء محاولتهم الفرار من مناطق المعارك او الاحياء الخاضعة لسيطرة التنظيم والذي بات على وشك خسارة آخر معاقله في الموصل، حيث تقاتل القوات العراقية لاستعادة المنطقتين المتبقيتين وهما حي الشفاء والمدينة القديمة وذلك خلال حملة بدأت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتابع السكان في حادث آخر، إن 12 مدنيا من عائلة واحدة قتلوا بقصف جوي على منزلهم الواقع مقابل الإعدادية المركزية في منطقة البورصة شمال غربي الموصل وتقع البورصة في منطقة باب سنجار التي اقتحمتها القوات العراقية مؤخرا لانتزاعها من قبضة تنظيم داعش ضمن الحملة العسكرية التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وباب سنجار هو أحد بوابات الموصل القديمة التي لا يزال يسيطر عليها تنظيم داعش بالاضافة إلى حي الشفاء، وهما آخر معاقل التنظيم في الموصل.

* إحباط هجوم لداعش على شمال شرق ديالى

من جهة أخرى، أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاربعاء، بان قوات الجيش أحبطت هجوما مسلحا شنه تنظيم (داعش) على نقطة امنية شمال شرق المحافظة، أعقبها سقوط قذيفتي هاون. وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن قوات الجيش أحبطت هجوما مسلحا شنه تنظيم داعش على نقطة امنية في محيط قرية ربيعة قرب ناحية السعدية (60كم شمال شرق ب‍عقوبة) مبينا ان ذلك اعقبه سقوط قذيفتي هاون قرب النقطة الامنية دون اي اصابات بشرية.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان (الوضع تحت السيطرة)، مشيرا الى ان مسلحي داعش هربوا من دون معرفة حجم الإصابات في صفوفهم.

* داعش يهاجم قوات البيشمركة والحشد الشعبي غرب الطوز

كما افاد مصدر امني مسؤول يوم الأربعاء ان عناصر تنظيم داعش شنوا هجوما على مواقع قوات البيشمركة والحشد الشعبي قرب قضاء طوز خورماتو جنوب كركوك.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن التنظيم الإرهابي شنّ في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء هجوما على قوات البيشمركة والحشد الشعبي باتجاه قرية حليوة وقرية بير احمد غرب طوز خورماتو، وان الاشتباكات بين الجانبين (لا تزال مستمرة).

وفي السياق، أفاد مصدر محلي في ديالى، الأربعاء، هناك أنباء مؤكدة تفيد بمقتل ما يدعى أمير حوض السعدية في تنظيم داعش متأثرا بجروح أصيب بها خلال مشاركته في الهجوم على نقطة أمنية للجيش في محيط قرية ربيعة قرب ناحية السعدية، (60 كم شمال شرق بعقوبة).

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن داعش تفاجأ برد قوي من قبل الجيش على هجومه وتعرض المنفذين لإصابات مباشرة قبل هروبهم الى عمق تلال حمرين القريبة من منطقة الهجوم.

من جهة ثانية، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية اسمي قياديين في تنظيم (داعش) في العراق على لائحة الارهاب، بتهمة التورط بتطوير السلاح الكيماوي، في أول اجراء من نوعه وفق المسؤولين الأميركيين. وأعلنت الوزارة في بيان ادراج كل من العراقيين عطالله سلمان عبد كافي الجبوري ومروان ابراهيم حسين طه العزاوي على لائحة الارهاب رقم ١٣٢٢٤. وقال البيان أن الجبوري يشرف على مصانع العبوات المتفجرة والعربات المفخخة وعلى تطوير السلاح الكيماوي، ويشرف العزاوي على تطوير السلاح الكيماوي واستخدامه ضد القوات العراقية.

وأعلن المدير عن قسم مكافحة الارهاب في الوزارة، جون سميث أن هذا أول تحرك من نوعه ضد أشخاص في داعش مرتبطين بتطوير سلاح كيماوي، مؤكدا العمل على هزيمة التنظيم وشل قدراته في تطوير هذا السلاح. ولفت البيان أن الجبوري انضم لتنظيم القاعدة في العراق في ٢٠٠٣ وكان خبير متفجرات قبل انتقاله الى سوريا حيث تلقى تدريبات في حقل السلاح الكيماوي ومن ثم عاد الى العراق في ٢٠١٥. وأفاد البيان أن الجبوري تواجد في كركوك في منتصف ٢٠١٦ وهو يدير جهود التنظيم في تطوير الكيماوي ولاستخدامه ضد القوات الكردية وغيرها.

* العراق وسوريا يبحثان التعاون بمسك الحدود

بحث رئيس أركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي، مع رئيس هيئة العمليات في وزارة الدفاع السورية والوفد المرافق له التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين الشقيقين.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، ان اللقاء تناول مناقشة عدد من القضايا الحيوية منها، مسرح العمليات العراقي السوري باعتباره مسرحا واحدا وعدوا مشتركا المتمثل بداعش الإرهابي والقضاء عليه يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية ومسك الحدود من قبل القوات النامية للجيشين العراقي والسوري لادامة الضغط المتواصل على العدو الإرهابي وإنشاء مركز عمليات مشترك يتم من خلاله التنسيق بين الجانبين.

واضاف: إن اللقاء ناقش آخر التطورات العسكرية في الموصل وأيضا في الجانب السوري.

من جانبه بارك رئيس هيئة العمليات السوري انتصارات الجيش العراقي في الموصل، مشيداً بقدرات القوات العراقية الأمنية في حسم المعارك التي خاضها ضد العصابات الإرهابية.

واكد على متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين واستمرار التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى من اجل مصلحة الشعبين العراقي والسوري لحفظ الأمن والاستقرار ومنع عبور العناصر الإرهابية داخل أراضي البلدين.

* العبادي: زيارتي إلى الرياض لاعلاقة لها بأزمة قطر

سياسياً، أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن زيارته إلى المملكة العربية السعودية التي أعلن عنها مؤخرا ليس لها علاقة بأزمة قطر، فيما انتقد أصواتا داخلية وخارجية قال إنها تحاول عرقلة تقارب العراق مع الدول المجاورة له.

وقال العبادي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي حضرته وسائل إعلام: لدي دعوة من السعودية منذ سنة ونصف تقريبا، وتم التمهيد لها من خلال زيارة المسؤولين السعوديين، لافتا إلى أن هذه الزيارة ليس لها علاقة بالأزمة الخليجية.

وأضاف العبادي: أنه عندما نحاول التقدم خطوة للتقارب مع دول الجوار هناك أصوات داخلية وخارجية تحاول عرقلة هذا التقارب.

وفيما يخص الازمة القطرية قال العبادي: إن العراق لديه موقف، ومصالحه هي الأصل وهي مشتركة مع دول الجوار ولهذا نحن حريصون على اطفاء كل النيران، موضحا لسنا جزء من المشكلة وطلبنا من الجانب السعودي أي ادلة على مسألة دعم الإرهاب ومن الجانب القطري أي كلام حول ما يطرح في الاعلام عن هذا الاطار.

وتابع: مبدئيا نحن ضد أي حصار، فنحن تعرضنا الى حصار مدمر وظالم ورأينا أثره، فالأنظمة لن تتضرر من الحصار لذا نحن لسنا مع الحصار فهذا موقف مبدئي لأننا كشعب عراقي سبق ان تضررنا من الحصار.

وبين نحتاج الى تفاهم وان نقف معا ويجب ان نحدد المشاكل التي أدت الى هذا الموقف الذي جاء نتيجة لتراكمات سياسية واقتصادية وبعضها متعلق بالأمن.

* العبادي: استفتاء إقليم كردستان غير موفق

وبصدد الإستفتاء المزمع إجراؤه في كردستان، قال رئيس الوزراء: إن قرار اجراء الاستفتاء في إقليم كردستان غير موفق وغير صحيح.

واضاف: اي محافظة وجزء من العراق لديه تطلع وحلم نحترمه، نحن شركاء في وطن واحد ولدينا دستور وبرلمان اتحادي وحكومة ومواطنين علينا واجب حمايتهم وتوفير مصلحتهم ومع هذا النظر أقول ان الاستفتاء بهذا الوقت غير موفق وغير صحيح مع احترام تطلعات الاكراد.

ولفت الى ان المشاكل بين الإقليم والمركز تحتاج الى حل، كما هناك مشاكل داخل الإقليم ليست اقل تعقيدا من مشاكل الإقليم والمركز، لذا نحن نحتاج الى تعاون وندعو اليه ونستمر بالتعاون مع الإقليم، داعيا الى وضع خارطة طريق لحل المشاكل، فكما تفاهمنا على مقاتلة الإرهاب ونجحنا نستطيع ان نتعاون لتحسين اوضاعنا جميعا. وتابع اننا نوجه دعوات للقوى السياسية للحضور الى بغداد للحوار بهذا الشأن.