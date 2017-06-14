قال عضو لجنة الامن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علي رضا رحيمي ان ايقاف العمل بشكل مؤقت في مصنع أراك للماء الثقيل كان بهدف الصيانة الدورية لهذا المصنع؛ مضيفا ان عمليات الانتاج وتخزين الماء الثقيل لم تتوقف.

وفي تصريح له اشار رحيمي الى التقرير الصادر مؤخرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تنفيذ الاتفاق النووي الايراني؛ مصرحا ان التقرير نوّه الى وقف العمل مؤقتا في مصنع اراك للماء الثقيل مما يستدعي الايضاح بأن هذا الامر لم يكن غير متوقع.

وتابع، ان ايقاف العمل في مصنع اراك للماء الثقيل جاء لاسباب الصيانة الدورية في هذا المصنع؛ مضيفا ان برامج الصيانة الدورية تعدّ امرا معهودا بالنسبة للمصانع الكبرى ومصنع اراك لن يُستثنى من هذه القاعدة وعليه فإن الاعلان عن ايقاف العمل لاغراض الصيانة لم يكن أمرا سياسيا غير متوقع.

ولفت النائب في مجلس الشورى الاسلامي، ان هذا الاجراء لن يؤثر سلبا في عمليات الانتاج والتخزين للماء الثقيل وهي متواصلة كالمعتاد وفي حال زيادة المخزون سيتم تصديره الى الخارج.