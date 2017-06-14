  • الأربعاء ١٩ رمضان ١٤٣٨
  • الأربعاء , يونيو 14, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 195814 تاريخ النشر: حزيران 14, 2017 الوقت: 18:03 الاقسام: محليات  
نائب في لجنة الامن القومي يعلن عدم توقف عمليات انتاج وتخزين الماء الثقيل

نائب في لجنة الامن القومي يعلن عدم توقف عمليات انتاج وتخزين الماء الثقيل

قال عضو لجنة الامن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علي رضا رحيمي ان ايقاف العمل بشكل مؤقت في مصنع أراك للماء الثقيل كان بهدف الصيانة الدورية لهذا المصنع؛ مضيفا ان عمليات الانتاج وتخزين الماء الثقيل لم تتوقف.
وفي تصريح له اشار رحيمي الى التقرير الصادر مؤخرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تنفيذ الاتفاق النووي الايراني؛ مصرحا ان التقرير نوّه الى وقف العمل مؤقتا في مصنع اراك للماء الثقيل مما يستدعي الايضاح بأن هذا الامر لم يكن غير متوقع.
وتابع، ان ايقاف العمل في مصنع اراك للماء الثقيل جاء لاسباب الصيانة الدورية في هذا المصنع؛ مضيفا ان برامج الصيانة الدورية تعدّ امرا معهودا بالنسبة للمصانع الكبرى ومصنع اراك لن يُستثنى من هذه القاعدة وعليه فإن الاعلان عن ايقاف العمل لاغراض الصيانة لم يكن أمرا سياسيا غير متوقع.
ولفت النائب في مجلس الشورى الاسلامي، ان هذا الاجراء لن يؤثر سلبا في عمليات الانتاج والتخزين للماء الثقيل وهي متواصلة كالمعتاد وفي حال زيادة المخزون سيتم تصديره الى الخارج.
 
 
 
 
 
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0630 sec