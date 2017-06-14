اجرى وفدا قضائيا ايرانيا في سويسرا محادثات حول حقوق الانسان وتعزيز التعاون بين البلدين.

والتقى رئيس الوفد الايراني ومساعد امين لجنة حقوق الانسان الايرانية في الشؤون الدولية كاظم غريب آبادي رئيس محكمة الاعمال الملزمة في سويسرا.

وقدم كاظم غريب آبادي، خلال اللقاء، ايضاحات حول آليات المحاكم في النظام القضائي المتبع في الجمهورية الاسلامية ودور النظام القضائي في صون حقوق المواطنين وتنفيذ العدل واستقلال السلطة القضائية والقضاة في البلاد.

واعتبر استقلالية السلطة القضائية اهم ضمانة للحفاظ على العدل في البلاد، واشار الى النظام الجزائي، وبين الاطر القانونية لجميع الاحكام الجزائية الصادرة من قبل القضاة في ايران.

من جهته قدم رئيس محكمة الاعمال الملزمة ايضاحات حول بنيتها ومسؤولياتها وصلاحياتها، مبينا ان الهدف من تأسيسها الرقابة على الادعاءات العامة في البلاد واعمالهم في مجالات الاعتقال واساليب التحقيق والحصول على المعلومات من اجل الحفاظ على حقوق المتهمين.