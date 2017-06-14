أكد رئيس العدلية في محافظة طهران غلام حسين إسماعيلي على ضرورة التصدي الحازم لعملاء المجموعات الارهابية دون اي استثناء.

واشار اسماعيلي، في تصريح ادلى به خلال الاجتماع الرابع لمجلس مساعدي رؤساء العدلية في محافظة طهران الى الاعتداءين الارهابيين في حرم الامام الخميني (رض) ومجلس الشورى الاسلامي في طهران يوم الاربعاء الماضي، مشددا على ضرورة التصدي القضائي الحازم ودون أي استثناء لعناصر المجموعات الارهابية.

واشاد بحضور القوات الفاعلة بصورة مؤثرة وفي الوقت المناسب واكد في ذات الوقت على ضرورة اتخاذ المزيد من الاجراءات الامنية في هذا السياق.

وفي سياق آخر اكد رئيس عدلية محافظة طهران على ضرورة البحث في الانتهاكات الانتخابية واصدار الاحكام المعنية رغم ضآلة حجم الانتهاكات امام المشاركة الملحمية للشعب في الانتخابات الرئاسية والبلدية الاخيرة.

في سياق آخر اعلن المدعي العام بمركز محافظة فارس اعتقال شخص قام برفع علم تنظيم داعش الارهابي في جنوب المحافظة.

وذكر بيان للعلاقات العامة للادعاء العام ان صالحي المدعي العام لمدينة شيراز اعلن ذلك وقال: ان الشخص قام برفع علم داعش عند جسر فسا - شيراز حيث تم اعتقاله من قبل قوى الامن الداخلي. واضاف صالحي: ان هذا الشخص يخضع حاليا للتحقيق لمعرفة دوافع هذا التصرف الاجرامي.