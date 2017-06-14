* الشعب الايطالي يتضامن مع ذوي شهداء الهجوم الارهابي في طهران

ادان رئيس المجلس الشعبي الكوبي استبان لاسو هرناندز في برقية الى رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ادان بالاعتداءين الارهابيين على مبنى مجلس الشورى الاسلامي ومرقد الامام الخميني (رض ) في طهران.

واكد رئيس البرلمان الكوبي في البرقية على اتحاد كوبا حكومة وشعبا مع ايران حكومة وشعبا معربا عن تعازيه لاسر ضحايا الاعتداءين الارهابيين.

كما ادان نائب رئيس البرلمان الباكستاني مرتضي جاويد عباس الاعتداء الارهابي على مجلس الشورى الاسلامي وقال ان الدول الاسلامية تعرضت خلال الاعوام الاخيرة لاضرار وخسائر جسيمة جراء اعمال المجموعات التكفيرية والارهابية.

واعرب عباس خلال حوار هاتفي اجراه مع نظيره الايراني مسعو بزشكيان اعرب عن تعاطفه لاستشهاد جمع من المواطنين وموظفي مجلس الشورى الاسلامي.

وقال ان الارهاب مدان في جميع انحاء العالم وان الدول الاسلامية تعرضت خلال الاعوام الاخيرة لاضرار وخسائر جسيمة جراء اعمال المجموعات التكفيرية والارهابية.

هذا وتجمع حشد من المواطنين الايطاليين امام السفارة الايرانية في روما للاعراب عن تضامنهم مع عائلات شهداء الاعتداءين الارهابيين اللذين وقعا الاربعاء الماضي ضد مجلس الشورى الاسلامي ومرقد الامام الخميني (ره) في طهران.

وأوقد المشاركون الشموع وعلقوا العلم الايراني على الجدران معربين عن مواساتهم وتعاطفهم مع ذوي الشهداء والمصابين جراء هذين الاعتداءين الارهابيين.