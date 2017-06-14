  • الأربعاء ١٩ رمضان ١٤٣٨
  • الأربعاء , يونيو 14, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 195809 تاريخ النشر: حزيران 14, 2017 الوقت: 17:30 الاقسام: دوليات  
اصابات باطلاق نار قرب واشنطن وجرح عضو بارز في الكونغرس

اصابات باطلاق نار قرب واشنطن وجرح عضو بارز في الكونغرس

أوقع اطلاق نار في ملعب رياضي يرتاده اعضاء في الكونغرس الاميركي عدة إصابات بينهم مسؤول في الحزب الجمهوري في مجلس النواب بحسب ما أعلنت الشرطة ووسائل اعلام.

وبحسب فرانس برس قالت شرطة الكسندريا الواقعة على بعد كليومترات من العاصمة في فرجينيا انه "تم توقيف مطلق النار على الارجح".

واوضحت انه "تم نقل الضحايا الى المستشفيات".

وروى عضو في الكونغرس لشبكة "سي ان ان" انه بين الجرحى ستيف سكاليز احد مسؤولي الحزب الجمهوري في مجلس النواب حيث انه قدم له الاسعافات الاولية في المكان.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0973 sec