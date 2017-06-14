أوقع اطلاق نار في ملعب رياضي يرتاده اعضاء في الكونغرس الاميركي عدة إصابات بينهم مسؤول في الحزب الجمهوري في مجلس النواب بحسب ما أعلنت الشرطة ووسائل اعلام.

وبحسب فرانس برس قالت شرطة الكسندريا الواقعة على بعد كليومترات من العاصمة في فرجينيا انه "تم توقيف مطلق النار على الارجح".

واوضحت انه "تم نقل الضحايا الى المستشفيات".

وروى عضو في الكونغرس لشبكة "سي ان ان" انه بين الجرحى ستيف سكاليز احد مسؤولي الحزب الجمهوري في مجلس النواب حيث انه قدم له الاسعافات الاولية في المكان.