طالبان تفقد العشرات بين نارين في هلمند أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل العشرات من عناصر حركة طالبان بينهم قياديون بغارات جوية على مواقع الحركة في هلمند جنوبي كابل، بالتزامن مع هجوم انتحاري تعرض له فصيل تابع للحركة.