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|رقم الخبر: 195808
|تاريخ النشر: حزيران 14, 2017
|الوقت: 17:31
|الاقسام: دوليات
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طالبان تفقد العشرات بين نارين في هلمند
أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل العشرات من عناصر حركة طالبان بينهم قياديون بغارات جوية على مواقع الحركة في هلمند جنوبي كابل، بالتزامن مع هجوم انتحاري تعرض له فصيل تابع للحركة.
وحسب بيان لوزارة الداخلية الأفغانية، صدر يوم الأربعاء، أسفرت الضربات الجوية عن مقتل 43 عنصرا من "طالبان". بدورها نقلت وكالة "شينخوا" عن السلطات المحلية في هلمند أن تفجيرا انتحاريا بسيارة مفخخة استهدف فصيلا تابعا لطالبان بقيادة الملا رسول الذي يعد من أخطر قادة التنظيم.
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