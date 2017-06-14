مع اشتداد المنافسة بين منتجي النفط على الأسواق الآسيوية، تصدر العراق في مايو/ أيار لائحة موردي النفط الخام للهند وذلك للشهر الثالث على التوالي، متجاوزاً المملكة العربية السعودية.

وأظهرت بيانات الشحن، التي جمعتها وكالة (بلومبيرغ) الاقتصادية، أن العراق ورد مليون برميل من النفط الخام للهند خلال الشهر الماضي، وشكلت إمدادات العراق نحو 23% من إجمالي مشتريات الهند لذاك الشهر، في حين تراجعت حصة المملكة إلى 17%.

وبلغ إجمالي ما استوردته الهند من النفط الخام في مايو/ أيار نحو 35ر4 مليون برميل في اليوم. وتستورد الهند، التي يبلغ حجم اقتصادها تريليوني دولار، أكثر من 80% من احتياجاته من المواد الأولية. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تكون الهند أسرع مستهلك نمواً للمواد الأولية بحلول عام 2040.

واعتاد العراق منذ سنوات أن يكون ثاني أكبر مورد نفط للهند وذلك نتيجة التأخير في الإمدادات، بسبب عواق في عمليات الشحن والناجمة عن البنية التحتية الفقيرة للموانئ، إلا أنه أجرى تحسينات لهذه البنى في الفترة الماضية في خطوة هدفت لتوفير إمدادات مستقرة، ما عزز مكانته في الأسواق الآسيوية.

ويتوقع أرون كومار شارما، المدير المالي لدى أكبر شركة هندية لمعالجة النفط، أن ترتفع إمدادات النفط الخام من العراق هذا العام إلى 18 مليون طن، من 6ر15 مليون طن بلغتها في 2016، فيما ستحافظ الإمدادات من السعودية على نفس المستوى.