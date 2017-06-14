اكد وزيرالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمود واعظي، ان ايران ترحب بالتعاون الدولي في كافة المجالات المعنية بالاتصالات و تكنولوجيا المعلومات (اي.سي. تي).

وأكد واعظي يوم الاربعاء ان التعاون و تضافر الجهود يسهمان في تقدم العالم وتحوله الى مكان افضل للاجيال القادمة.

واضاف ان ايران تولي اهمية كبيرة لتنفيذ مشاريع مشتركة مع الدول الاخرى في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرامج التطبيقية معلنا بذلك استعداد الشركات الايرانية الناشطة في مجال آي. سي. تي للتعاون على الصعيد الدولي.

وفي جانب اخر من تصريحاته اعتبر واعظي ملتقي «المجتمع المعلوماتي» فرصة قيمة لتبادل وجهات النظر و الافادة من تجارب الاخرين.

يذكر ان الاجتماع الدولي للمجتمع المعلوماتي انطلق في 12حزيران يونيو الجاري في جنيف ليستمر ثلاثة ايام تحت عنوان المجتمع المعلوماتي و العلوم المعرفية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.