توقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن يزداد حجم إنتاج ايران من القمح العام الجاري نحو 25 في المئة عما كان عليه في السنوات الخمس الماضية.

وأضافت المنظمة، في أحدث تقرير لها تحت عنون (آفاق إنتاج المحاصيل الزراعية وظروف الأغذية في العالم)، ان حجم إنتاج ايران من القمح مرشح للارتفاع ليبلغ 13 مليوناً و500 ألف طن. وأوضح التقرير ان ظروف الطقس المناسبة في العام الجاري جعلت ايران أحد أهم منتجي القمح في المنطقة بعد تركيا. كما جاء في التقرير ان حجم إنتاج الرز في ايران سيبلغ 6ر2 مليون طن، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 100 الف طن عما كان عليه في العام 2016. وتوقعت (فاو) أن يتجاوز حجم إنتاج الغلال في ايران في العام الجاري من 1ر20 مليون طن، مسجلاً بذلك نمواً يقدر بـ200 ألف طن عما كان عليه في العام 2016.

هذا وتشير التقارير الرسمية في ايران الى أن فائض إنتاج القمح يبلغ ثلاثة ملايين طن يمكن تصدير طنين منه، حيث تم تصدير أول شحنة منه الى عمان الأسبوع الماضي. وقال المدير التنفيذي لشركة شحن البضائع السائبة الايرانية: في إطار نجاح خطة الاكتفاء الذاتي بإنتاج القمح تقرر تصدير الفائض الى عدة جهات، وعلى ضوء ذلك تم إرسال أول شحنة تصديرية من القمح عبر ميناء الإمام الخميني(رض) متوجهة الى سلطنة عمان.

وأكد علي أكبر كنجي أن شحنة القمح المصدرة تبلغ 30 ألف طن، وأن الحدث يعتبر هاماً ويأتي في إطار الاستراتيجيات الكلية للبلاد وتماشياً مع شعار العام والمعلن من قبل قائد الثورة الاسلامية (الاقتصاد المقاوم.. الإنتاج وتوفير فرص العمل).