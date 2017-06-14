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رقم الخبر: 195804 تاريخ النشر: حزيران 14, 2017 الوقت: 17:29 الاقسام: اقتصاد  
بحث تنمية مجالات التعاون الزراعي بين إيران والهند

بحث تنمية مجالات التعاون الزراعي بين إيران والهند

أكد رئيس غرفة التعاون الايرانية، بهمن عبداللهي، على تمتين الأواصر في مختلف القطاعات الزراعية بين ايران والهند وتعزيز التعاون ونقل التجارب بين الجانبين.

وقال عبداللهي، لدى استقباله السفير الهندي في طهران سائوراب كومار: ان التعاونيات في ايران ناشطة في 110 فروع ومجالات مختلفة وتقع على عاتقها الحصص الرئيسية في نشاطات البلاد. وأعرب عن استعداد القطاع التعاوني في ايران لتعزيز التعاون مع الهند لاسيما في المجالات الزراعية والصناعات اليدوية.

من جهته، أشاد السفير الهندي بدور القطاع التعاوني في ايران ووصفه بالإيجابي للغاية، لافتاً الى أن عدد الأعضاء في هذا القطاع يفوق نظيره في الهند. وأعرب سائوراب كومار عن ارتياحه للعلاقات الطيبة القائمة بين البلدين منذ القدم، وابتهاجه للأواصر على صعيد قطاعي التعاون بينهما. ونوه الى أن البلدين وقعا على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية، وأعرب عن رغبته في ذات الوقت بتمتين الأواصر بينهما في هذا القطاع.

 
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