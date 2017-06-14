أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في أحدث تقرير لها، أن إنتاج ايران بلغ 795ر3 مليون برميل يومياً في شهر مايو/ أيار 2017، بارتفاع 4 آلاف برميل يومياً عن الشهر السابق.

وأوضح التقرير أن إنتاج ايران في الشهرين السابقين قد بلغ 791ر3 مليون برميل يومياً في أبريل/ نيسان و792ر3 مليون برميل يومياً في مارس/ آذار. وأشار تقرير المنظمة إلى أن متوسط إنتاج ايران في الربع الأاول من عام 2017 سجل 797ر3 ألف برميل يومياً. وأكد أن متوسط إنتاج ايران في عام 2016 بلغ 518ر3 مليون برميل يومياً، وفي عام 2015 سجل متوسط 836ر2 مليون برميل يومياً.