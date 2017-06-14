أعلن مدير عام شركة المعارض الدولية في محافظة بوشهر (جنوب البلاد) عن استعداده لإقامة معرض ايراني خاص في قطر.

ونقلت العلاقات العامة لشركة المعارض الدولية في بوشهر عن، مهرداد ابراهيمي، قوله: ان إقامة المعرض الايراني في قطر تهدف الى عرض الإمكانيات الاقتصادية والصناعية التي تتمتع بها ايران الى جانب تعزيز فرص تصدير السلع إليها. وأضاف: ان رغبة شركة المعارض الدولية في بوشهر في إقامة المعارض التخصصية في قطر تعود الى أسباب عدة بما فيها الأواصر الثقافية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين وقرب بنادر المحافظة من قطر.

وتابع ابراهيمي قائلاً: انه ونظراً إلى عزم الحكومة على تعزيز العلاقات مع دول الجوار الجنوبية وفتح صفحة جديدة من العلاقات مع قطر على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، فان إقامة مثل هذه المعارض ستسهم في التعرف على القدرات الاقتصادية والصناعية التي تحظى بها ايران، وكذلك تعزيز التبادل التجاري وفتح المجال أمام تصدير أنواع المنتجات الايرانية الى قطر.

من جهتها، أعلن مدير دائرة الموانئ والملاحة في (ميناء لنكة)، محمود صابري، انه تم تصدير الشحنة الأولى من ميناء لنكة الى دولة قطر تضم 180 طناً من الفواكه والخضروات.

وبيّن صابري، في تصريح له، انه نظراً لماضي وتجربة هذا الميناء في تصدير واستيراد السلع، فان بإمكانه أن يكون ممراً مناسباً للارتباط بين دولة قطر مع اقتصاد العالم. وأشار صابري إلى الموقع الاستراتيجي لميناء لنكة في مجالي تصدير واستيراد السلع، وقال: لقد تم تعزيز البنى التحتية والملاحية لميناء لنكة للنشاطات التجارية، لافتاً الى أن ميناء لنكة يتمتع بطاقات كبيرة في مجالات التجارة البحرية وتفريغ وشحن السلع ونقل الركاب.