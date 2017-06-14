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رقم الخبر: 195801 تاريخ النشر: حزيران 14, 2017 الوقت: 17:20 الاقسام: اقتصاد  
محادثات إيرانية-روسية لبحث الفرص الإستثمارية المشتركة

محادثات إيرانية-روسية لبحث الفرص الإستثمارية المشتركة

عقد أصحاب القطاعات الخاصة في ايران وروسيا إجتماعاً مشتركاً يوم الثلاثاء في العاصمة الروسية موسكو لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة داخل الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال المستشار الاقتصادي لدى السفارة الايرانية في روسيا، خلال الاجتماع الذي شارك نحو 70 من رجال الأعمال: ان العلاقات بين ايران وروسيا مقبلة على التقدم في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مرحلة مابعد الاتفاق النووي.

ومن الإنجازات المحققة في هذا الخصوص، أشار ميرزاخاني الى رفع العقبات المصرفية بين البلدين والمضي قدماً نحو تطبيع العلاقات في هذا المجال وتحقيق المزيد من الحلول في مجال البنى التحتية على صعيد العلاقات الاقتصادية بما فيها توقيع الوثائق القانونية وإتفاقية الممر الأخضر، فضلاً عن البرامج الواسعة التي تحققت في مجالات الشحن والنقل بين البلدين خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.

في سياق متصل، أشار المسؤول الايراني الى البرامج المعدة للتوصل الى إتفاقية التجارة الحرة بين طهران والدول الأعضاء في إتحاد أوراسيا للتعاون الاقتصادي والجهود الرامية الى إنجاز مشروع ممر الـ(شمال-جنوب) الترانزيتي، وتنمية التعاون الثلاثي بين ايران وروسيا وجمهورية آذربايجان، لكونها وفرت فرصاً كبيرة للتعاون الاستثماري بين البلدين.

 
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