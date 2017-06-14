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رقم الخبر: 195800 تاريخ النشر: حزيران 14, 2017 الوقت: 17:22 الاقسام: اقتصاد  
"توتال" و"شل" تستثمران في منطقة بارسيان الخاصة

"توتال" و"شل" تستثمران في منطقة بارسيان الخاصة

أعلن رئيس منظمة تنمية وتحديث المناجم والصناعات التعدينية (ايميدرو)، مهدي كرباسيان، عن حرص شركات (توتال) و(شل) و(بي.اي.اس.اف) للإستثمار في منطقة بارسيان الخاصة في محافظة هرمزكان (جنوبي إيران)، وقال: أكدت 5 شركات كبرى حتى الآن حضورها في منطقة بارسيان للطاقة.

من جانب آخر، قال المدير التنفيذي لشركة منطقة بارسيان للطاقة: ان قيمة الإستثمارات في ميناء بارسيان تبلغ 170 مليون يورو. مضيفاً: ان في الخطة الشاملة لمنطقة بارسيان ستصل بالقدرة الإنتاجية السنوية للصناعات البتروكيماوية إلى 18 مليون طن، حيث ستستقطب الإستثمارات بقيمة نحو 40 مليار دولار .

 
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