"توتال" و"شل" تستثمران في منطقة بارسيان الخاصة أعلن رئيس منظمة تنمية وتحديث المناجم والصناعات التعدينية (ايميدرو)، مهدي كرباسيان، عن حرص شركات (توتال) و(شل) و(بي.اي.اس.اف) للإستثمار في منطقة بارسيان الخاصة في محافظة هرمزكان (جنوبي إيران)، وقال: أكدت 5 شركات كبرى حتى الآن حضورها في منطقة بارسيان للطاقة.