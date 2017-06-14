أعلن نائب وزير الطاقة في الشؤون الدولية، علي رضا دائمي، عن قيام إيران بتصدير مليار دولار من الخدمات التقنية والهندسية سنوياً إلى مختلف دول العالم.

وأضاف دائمي، اليوم الأربعاء، بأن الشركات الإيرانية تشارك في أكثر من 70 مشروعاً ضخماً في مختلف دول العالم في مجالات المياه والطاقة بما فيها كينيا وسوريا والعراق وأفغانستان وباكستان وسيريلانكا وطاجيكستان وجنوب أفريقيا ومنطقة الخليج الفارسي والقوقاز، كما تقدم الخدمات الإستشارية في المشاريع الصغيرة الأخرى. وتابع بأن الأسواق المستهدفة للخدمات التقنية والهندسية الإيرانية هي دول الشرق الأوسط والقارة الأسيوية، لكن مع الأسف نرى وقف تنفيذ المشاريع المشتركة في بعض الدول نظير أرمينيا وسوريا والعراق للأسباب الأمنية، مشيراً إلى أن قيمة عقود الشركات الإيرانية مع مختلف الدول تصل إلى 20 مليار دولار.

في سياق آخر، أفادت أحدث البيانات بأن حجم صادرات منتجات الصناعات الغذائية الإيرانية إلى دول العالم سجل نمواً بنسبة 8% في العام الإيراني الماضي (انتهى 21 مارس/ آذار 2017) مقارنة مع عام قبله، حيث وصلت قيمتها إلى 5ر2077 مليون دولار ووزنها إلى 4ر1178 ألف طن.

وتشتمل السلع المحلية المصدرة التي حققت نمواً خلال الفترة المذكورة على الزيوت النباتية بتسجيل نمو 6ر15%، والعرقيات بـ6ر16%، والمنتجات المأكولة وأنواع الشوكولاتة بـ10%، والحبوب بـ7ر3%، ومنتجات الألبان بـ19%، والمعكرونة بـ2%، ومعجون الطماطم بـ1%، والسكر ومنتجاته 1ر4%.