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رقم الخبر: 195798 تاريخ النشر: حزيران 14, 2017 الوقت: 17:19 الاقسام: اقتصاد  
وفد نمساوي رفيع المستوى إلى طهران لتطبيع العلاقات التجارية

وفد نمساوي رفيع المستوى إلى طهران لتطبيع العلاقات التجارية

أشار وزير المالية النمساوي الى زيارة وفد نمساوي الى إيران، معتبراً أنه من المهم إيجاد مجال وجسر للشركات النمساوية في السوق الايرانية، معتبراً انه يجب إلغاء العوائق التي تواجه تعزيز العلاقات التجارية مع ايران.

وأفادت الوكالة النمساوية للأنباء، أن وفداً نمساوياً رفيع المستوى سيزور العاصمة طهران على مدى 3 أيام من أجل تطبيع العلاقات التجارية مع طهران بعد رفع الحظر الغربي عنها، وإجراء محادثات مع الجانب الايراني في هذا المجال.

ويضم الوفد وزير المالية النمساوي هاينس غشلينج، بالإضافة الى رئيس المصرف المركزي النمساوي وعدد عن ممثلي المصارف في النمسا. ومن المقرر أن يعمل الوفد على إعادة العلاقات التجارية مع ايران الى سابق عهدها ورفع مستوى العلاقات التجارية وحجم المبادلات الثنائية الى مستوى ما قبل الحظر.

وزير المالية النمساوي قال إنه من المهم فتح مجالات وإيجاد جسر للشركات النمساوية الى السوق الايرانية عبر إزالة العوائق الموجودة أمام تطبيع العلاقات التجارية مع ايران. ولفت إلى أنه من الضروري بذل الجهود أمام رفع العوائق فيما يخص المعاملات المالية والجمركية، وقال: (بعض الأمور البسيطة يمكن أن تنتهي بنتائج كبيرة ومفيدة للجميع).

 
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