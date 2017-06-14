* اقتربنا واكثر من أي وقت مضى من قيمنا في تحرير القدس الشريف

قال رئيس لجنة الانتفاضة والقدس الشريف لدى مجلس التنسيق الاعلامي الاسلامي في ايران العميد رمضان شريف ان فلسطين تشكل رمز الوحدة والجهاد الاسلامي؛ مضيفا اليوم نحن اقتربنا واكثر من اي وقت مضى من قيمنا في تحرير القدس الشريف؛ والظروف الاقليمية تصب في مصلحة المقاومة والصحوة الاسلامية.

جاءت تصريحات المسؤول الايراني هذه خلال الاجتماع الثاني للجنة الانتفاضة في طهران والذي بحث موضوع الاحتفاء باليوم العالمي للقدس وتحديد الشعار الرئيسي للعام 2017 لهذه المناسبة الاسلامية العظيمة.

واكد العميد شريف ان المستجدات الاخيرة في المنطقة تسببت في تعزيز المعنويات في ساحات المقاومة؛ لافتا في ذات السياق الى الانتصارات التي حققها الجيشان السوري والعراقي في ساحات المواجهة مع العناصر التكفيرية والتقائهم في نقطة حدودية مشتركة.

وتابع القائد العسكري الايراني قائلا، ان هذه الانتصارات تشير الى هزيمة داعش وتراجعه وفي الحقيقة توقف نشاطات التكفيريين وحماتهم في هذه المنطقة؛ وهو نبأ سار ويبعث على الامل.

وفي جانب اخر من تصريحاته، قال العميد شريف ان صمود الاسرى الفلسطينيين في سجون الكيان الصهيوني وما صاحبه من اضراب عن الطعام اثمر في نهاية المطاف واجبر اسرائيل على تلبية بعض مطالبهم والتراجع عن مواقفها؛ مؤكدا ان هذه الاحداث السارة في المرحلة المصيرية الراهنة ادت الى تعزيز روح المقاومة ومعنويات الشعب الفلسطيني.

وتطرق المسؤول الايراني الى التطورات الاخيرة في العلاقات بين السعودية وقطر وما تعاقبها من حقائق فاضحة، مشددا على ان هذه المستجدات برهنت احقية المقاومة و(مواقف) الجمهورية الاسلامية الايرانية اكثر من ذي قبل؛ داعيا الى التركيز على هذه المواضيع لدى الاوساط الاعلامية خلال الاحتفاء باليوم العالمي للقدس الشريف.