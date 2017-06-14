وألقى آية الله مكارم شيرازي موعظة دينية في مدينة المقدسة تطرّق خلالها الى العمليات الإرهابية والتي استهدفت العاصمة طهران وأدت الى استشهاد 17 مواطنا.

آية الله مكارم شيرازي استنكر تصرفات المسؤولين في الإدارة الأمريكية حيث عبّر بعضهم عن فرحته بالحادثة الارهابية وتوجّه إليهم بالقول:"أيّها التعساء كانت أمامكم فرصة جيدة لتقديم العزاء للشعب الايراني، وتخفيف التباعد بين الطرفين، لكنكم بتصرفكم هذا زدتم الكراهية لكم بين أبناء الشعب الايراني."

ولفت المرجع الديني الى أن الشعب الايراني أكثر من أي وقت مضى مشمئز من الإدارة الأمريكية لأنه لا يوجد عاقل أو صاحب ضمير يمكن أن يتقبل أحاديث وتصرفات الإدارة الأمريكية.