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رقم الخبر: 195795 تاريخ النشر: حزيران 14, 2017 الوقت: 16:57 الاقسام: محليات  
المرجع مكارم شيرازي يستنكر تصرفات المسؤولين في الإدارة الأمريكية

المرجع مكارم شيرازي يستنكر تصرفات المسؤولين في الإدارة الأمريكية

اعتبر آية الله مكارم شيرازي أن الولايات المتحدة قد رفعت نسبة الكراهية لها بين أبناء الشعب الايراني، بعد تصرفات الإدارة الأمريكية غداة الهجمات الارهابية التي استهدفت طهران.
وألقى آية الله مكارم شيرازي موعظة دينية في مدينة المقدسة تطرّق خلالها الى العمليات الإرهابية والتي استهدفت العاصمة طهران وأدت الى استشهاد 17 مواطنا.
آية الله مكارم شيرازي استنكر تصرفات المسؤولين في الإدارة الأمريكية حيث عبّر بعضهم عن فرحته بالحادثة الارهابية وتوجّه إليهم بالقول:"أيّها التعساء كانت أمامكم فرصة جيدة لتقديم العزاء للشعب الايراني، وتخفيف التباعد بين الطرفين، لكنكم بتصرفكم هذا زدتم الكراهية لكم بين أبناء الشعب الايراني."
ولفت المرجع الديني الى أن الشعب الايراني أكثر من أي وقت مضى مشمئز من الإدارة الأمريكية لأنه لا يوجد عاقل أو صاحب ضمير يمكن أن يتقبل أحاديث وتصرفات الإدارة الأمريكية.
 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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