يستمر الجيش الفلبيني، يوم الأربعاء في تطهير ببلدة مراوي الفلبينية من الارهابيين، بحسب صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء

وقد اجتاح مئات الدواعش بلدة ماراوى بجنوب الفلبين واستخدموا المدنيين دروعا بشرية، وحاصروا المدينة التي تقطنها أغلبية مسلمة في 23 مايو.

وفر أغلب سكان البلدة الواقعة على الطرف الجنوبي من جزيرة مينداناو والتي يقطنها نحو 200 ألف إلا أنه ما زال هناك بين 500 وألف مدني محاصرون أو محتجزون رهائن.

وبلغ عدد قوات الأمن التي قتلت في المعركة من أجل استعادة ماراوي بحلول السبت 58 قتيلا. وبلغ عدد القتلى من المدنيين 20 وفي المجمل سقط أكثر من مئة قتيل.