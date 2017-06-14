قالت هيئة مراقبة مستقلة: إن الشرطة في موسكو استخدمت القوة لتفريق احتجاج أمام البرلمان ضد برنامج للإسكان مثير للجدل وألقت القبض على أكثر من عشرة أشخاص يوم الأربعاء.

وتنوي السلطات في موسكو نقل أكثر من مليون مواطن من مبان سكنية متداعية ترجع إلى الحقبة السوفيتية تعتزم إزالتها إلى مبان حديثة شاهقة. لكن المخاوف بشأن كيفية تنفيذ هذا البرنامج تثير قلق الناخبين قبل انتخابات الرئاسة التي تجري في 2018.

واحتج عشرات من سكان موسكو يوم الأربعاء أمام مبنى مجلس النواب بينما أقر الأعضاء داخله التشريع في القراءة الثالثة والأخيرة بتأييد 399 عضوا ورفض اثنين وامتناع واحد عن التصويت.

وحمل المحتجون نسخا من الدستور الروسي وهو ما يعبر عن مخاوفهم من تعرض حقهم في امتلاك عقارات للتهديد. وأدخل المشرعون عدة تعديلات على التشريع قالوا إنها تتصدى لتلك المخاوف وتستهدف توفير حماية أفضل لحقوق المواطنين.

ومن المقرر الآن أن يصوت مجلس الاتحاد على التشريع قبل إحالته للرئيس فلاديمير بوتين للتصديق عليه.

من جهة أخرى اعترف وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أن جميع حلفاء أمريكا وشركائها دون استثناء يدعونها إلى تحسين العلاقات مع روسيا، مؤكدا أنه لا يؤيد في الوقت الراهن تشديد العقوبات ضد موسكو.

وقال تيلرسون في مداخلة خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الثلاثاء: لم تكن لي لا محادثات ثنائية، ولا لقاءات وجها لوجه ولا اتصال خاطف مع أي زميل في أي بلد في أوروبا والشرق الأوسط وحتى في جنوب شرق آسيا، إلا وقال لي: نرجوكم، دبروا علاقاتكم مع روسيا، فلابد من تحسينها.

وأضاف تيلرسون، أنه حتى إذا كان شركاء أمريكا يشاطرونها الهواجس والمخاوف من بعض الخطوات الروسية على الصعيد الدولي، بما في ذلك تدخل موسكو المزعوم في الانتخابات الأمريكية، لكنهم يحثون واشنطن على حل هذه المشاكل "عبر التعامل"، إذ تدهور العلاقات الروسية الأمريكية لن يزيد وضعهم إلا سوءا في نهاية المطاف.

وفي هذا السياق، أبدى تيلرسون معارضته للاتفاق الذي توصل إليه مجلس الشيوخ حول عقوبات جديدة ضد موسكو، محذرا من أنه قد يزيد من تفاقم العلاقات مع روسيا ويعيق الجهود المشتركة التي تتخذها البلدان لمحاربة الإرهاب في سوريا.

*الخارجية الأمريكية تبرر رفضها تهنئة روسيا بعيدها

الى ذلك فسّرت وزارة الخارجية الأمريكية امتناعها عن توجيه التهنئة التقليدية إلى روسيا بمناسبة عيدها الوطني، بتبنيها أسلوبا جديدا في هذا المجال.

وكانت وسائل إعلام قد لفتت الانتباه إلى أن واشنطن، لأول مرة في التاريخ المعاصر، امتنعت عن توجيه التهنئة الرسمية بمناسبة "يوم روسيا"، وهو عيد وطني يصادف 12 يونيو/حزيران، إحياءً لذكرى صدور إعلان سيادة دولة روسيا.

وفي اليوم التالي بعد العيد، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن العلاقات الروسية الأمريكية انخفضت إلى أدنى مستوى لها، ولا تزال في تدهور مستمر.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية ردا على أسئلة الصحفيين، أن عدم صدور تهنئة رسمية بمناسبة يوم روسيا يرتبط بقرار إدارة الرئيس دونالد ترامب تبني أسلوب جديد في هذا المجال، إذ توقفت الوزارة عن إصدار التهاني بصيغة بيانات ونشرها على موقعها الإلكتروني. وأوضحت أن كافة التهاني الرسمية سيتم تسليمها منذ الآن فصاعدا عبر السفارات الأمريكية في الدول المعنية. ولم تذكر الوزارة ما إذا نقلت السفارة الأمريكية في موسكو رسالة تهاني إلى القيادة الروسية.