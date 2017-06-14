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رقم الخبر: 195792 تاريخ النشر: حزيران 14, 2017 الوقت: 16:55 الاقسام: محليات  
رئيسة البرلمان السوري: دعم ايران للمقاومة أثار غضب الارهابيين
خلال لقائها السفير الايراني

رئيسة البرلمان السوري: دعم ايران للمقاومة أثار غضب الارهابيين

اكدت رئيسة مجلس الشعب السوري السيدة هدية عباس ان الدعم الذي تقدمه الجمهورية الاسلامية الايرانية الى سوريا والمقاومة اثار غضب الارهابيين ليشنوا هجماتهم الارهابية على طهران.
وفي تصريح لها خلال توقيع سجل التعازي في مقر السفارة الايرانية بدمشق اكدت المسؤولة السورية بالقول ان هذه الاحداث تزيد من قوتنا وعزيمتنا في التصدي للارهاب وسنقضي عليه.
كما ثمّنت رئيسة مجلس الشعب السوري وقوف ايران الدائم الى جانب سوريا حكومة وشعبا في هذه الحرب الجائرة .
من جانبه، قال السفير الايراني لدى سوريا جواد ترك ابادي ان البلدين يقفان في خندق واحد وتجمعهما اهداف مشتركة.
واكد ترك ابادي ان ايدي الارهاب ستقطع عن هذه الارض الطاهرة؛ معربا عن امله بان تنعم (سوريا) بالامن والاستقرار؛ ومؤكدا ان بوادر النصر باتت واضحة في هذا البلد الذي يعد مهدا لكافة الديانات السماوية.
وحضر العديد من المسؤولين والاعضاء في مجلس الشعب السوري الى جانب السفراء والدبلوماسيين وايضا قادة الفصائل الفلسطينية لدى سوريا الى مقر السفارة الايرانية في دمشق للتوقيع على سجل التعازي الذي افتتحته السفارة على خلفية الاعتداءات الارهابية التي طالت مرقد الامام الراحل (رض) ومبني البرلمان الايراني (وسط العاصمة طهران) في السابع من حزيران /يونيو 2017 واسفرت عن استشهاد وجرح العشرات من ابناء الشعب الايراني.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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