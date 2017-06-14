قالت ساره ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض: إن من حق الرئيس دونالد ترامب إقالة المستشار الخاص روبرت مولر الذي يحقق في مزاعم عن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016 واحتمال وجود علاقات لها مع حملة ترامب لكنه لا ينوي القيام بذلك.

وكان كريستوفر رودي صديق ترامب والرئيس التنفيذي لمجموعة نيوزماكس الإعلامية قال لمحطة (بي.بي.إس) يوم الاثنين إن ترامب يبحث إقالة مولر.

وعندما سئلت عما إذا كان ترامب يفكر في هذه الخطوة قالت ساندرز "في حين أن له الحق ...فإنه لا ينوي القيام بذلك". وكانت تتحدث إلى الصحفيين في الوقت الذي عاد فيه ترامب إلى واشنطن من اجتماع في ويسكونسن.

هذا وتحتفل مجموعة هندوسية صغيرة من مناصرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تنتسب إلى اليمين المتطرف التي تعرف بـ"سينا" الهندوسية، يوم الأربعاء، بعيد ميلاده مع قالب من الحلوى والبالونات في إحدى حدائق نيودلهي. بحسب صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

ويحتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء 14 يونيو، بعيد ميلاده الـ71.

ويعدّ ترامب، أكبر رئيس دخل الولايات المتحدة، حيث كان ترامب قد تخطى عامه الـ70 عندما دخل البيت الأبيض في 20 يناير 2017، متخطيا الرئيس السابق، رونالد ريجان، الذي كان قد وصل إلى العام 69 عند تنصيبه عام 1981.

ونشر موقع "أيه أو إل" الأمريكي تقريرا عن تجهيز، السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، مفاجأة للرئيس الأمريكي.

وطلبت ميلانيا من أنصار ترامب، طلبا وصفته المواقع الأمريكية بـ"الغريب"، بمنح ترامب هدية عيد ميلاد "لن ينساها أبدا".

ووصفت الهدية التي لن ينساها ترامب أبدا، بالتبرع بأي قيمة مادية لصالح أي منظمة خيرية.

وكان ترامب يعتاد على الاحتفال بعيد ميلاده بصورة صاخبة وسط برجه الضخم في نيويورك أو في أي من منتجعات الجولف الخاصة به، لكن من غير المعروف كيف سيحتفل ترامب بأول عيد ميلاده له داخل البيت الأبيض

* بالتيمور تعزز قوات الشرطة في شوارعها

من جانبها أعلنت السلطات المختصة في مدينة بالتيمور الأمريكية بولاية ماريلاند نشر أعداد إضافية من رجال الشرطة في شوارعها لمكافحة قفزة في جرائم القتل وصلت إلى تسجيل ست جرائم خلال سبع ساعات هذا الأسبوع.

وتأتي جرائم القتل في إطار موجة من العنف الدامي لم تشهدها المدينة الساحلية منذ سنوات.

وقال كيفن ديفيز مفوض شرطة المدينة إن دوام عمل أفراد الدوريات ورجال التحري سيصبح 12 ساعة على مدى فترتي عمل خلال عطلة الأسبوع بدلا من عشر ساعات في حين سيكون كل رجال الشرطة على أهبة الاستعداد في سياراتهم أو يقومون بدوريات راجلة.

ورفعت جرائم القتل الستة الجديدة عدد القتلى في المدينة التي يقطنها 620 ألف نسمة إلى 158 هذا العام.

وقال ديفيز في مؤتمر صحفي: نحن غاضبون ومحبطون من هذا الأمر مثل أي شخص يراقب الوضع. وأنا أتوقع من الناس أن تكون مستاءة.

وقال مفوض الشرطة: إن بالتيمور تواجه مزيجا فتاكا من المخدرات والسلاح والعصابات وسط تنازع الجماعات الإجرامية على مناطق النفوذ.

*سلمى حايك: رفضت مواعدة ترامب

في سياق آخر كشفت الممثلة الأمريكية المشهورة سلمى حايك، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول منذ عدة سنوات أن يدعوها إلى موعد إلا أنها رفضت.

وأوضحت سلمى حايك، خلال ظهورها في برنامج "The Daily Show"، تفاصيل الحادثة.

جرى ذلك أثناء حضورها احتفالا في الولايات المتحدة بصحبة صديقها، وصادف أن ترامب كان جالسا خلفها، فسارع إلى وضع معطفه على كتفيها عندما أخطرت صديقها أنها تشعر بالبرد.

وخلال الاحتفال، فتح ترامب حديثا قصيرا معها ومع صديقها ثم طلب رقم هاتفيهما. وبحسب حايك، فإن ترامب لم يهاتف صديقها أبدا لاحقا لكنه اتصل بها هي.

وسألت حايك ترامب حين دعاها للخروج معه، لماذا يدعوها وهي على علاقة برجل آخر؟ ليوحي إليها الأخير بأن حبيبها لا يناسبها وليس بشخص مهم، ويجب أن تخرج معه، أي مع ترامب.