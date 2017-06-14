شبّ حريق هائل في برج سكني يتألف من 24 طابقا وسط لندن يوم الأربعاء، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 50 على الأقل ومحاصرة بعض السكان أثناء نومهم.

وغطت النيران الكثيفة جانبي المبنى في الوقت الذي كافح فيه 200 من رجال الإطفاء الحريق بمساعدة 40 عربة لساعات.

وتصاعدت أعمدة الدخان الأسود في الهواء فوق لندن بعد ساعات من اندلاع الحريق في برج جرينفيل الذي يقطنه مئات الأشخاص.

وهرع السكان للفرار عبر الممرات المليئة بالدخان في البرج السكني بعد أن استيقظوا على رائحة الدخان. وقال البعض إن إنذار الحريق لم ينطلق.

وقال شهود إنهم شاهدوا سكانا محاصرين يصيحون طلبا للمساعدة من نوافذ الطوابق العليا لدى انتشار الحريق.

وقالت فرقة إطفاء لندن: إن الحريق التهم كل الطوابق التي تضم 130 شقة سكنية من الثاني وحتى الأخير.

وقالت داني كوتون رئيسة فرقة إطفاء لندن للصحفيين: طوال 29 عاما من عملي في إطفاء الحرائق لم أشهد أي شيء على هذا النطاق.

وأضافت: يؤسفني في هذا الوقت تأكيد سقوط عدد من القتلى. لا استطيع تأكيد العدد حاليا نظرا لحجم وتعقيدات المبنى.

وقالت شرطة العاصمة في بيان: نستطيع أن نؤكد سقوط ستة قتلى في الوقت الحالي بعد الحريق في نورث كنسينجتون، وأضافت: هذه مراحل مبكرة جدا ونتوقع أن يرتفع العدد.

كيف أنقذ المسلمون سكان البرج من الكارثة

الى ذلك ذكر سكان بالمنطقة التي شب فيها حريق هائل في لندن، الأربعاء، أن استيقاظ عدد من المسلمين في وقت متأخر ليلا قد يكون السبب وراء إنفاذ حياة الكثيرين.

وقالت رشيدة، إحدى سكان المنطقة السكنية لـ"سكاي نيوز"، أن استيقاظ الصائمين لتناول السحور لفت الانتباه للحريق، وأدى إلى إبلاغ السلطات بسرعة أكبر.

وقالت رشيدة: معظم الصائمين لا يذهبون للنوم قبل الساعة الثانية صباحا.

وأضافت: هناك عدد كبير من السكان المغاربة في المنطقة.. بالإضافة إلى عدد من الجنسيات الأخرى من مختلف الأديان.

وقالت فرقة إطفاء لندن يوم الأربعاء: إن رجال الإطفاء ما زالوا يعملون على إخماد حريق في برج سكني في لندن لكن المبنى غير مهدد بالسقوط.

وأضاف البيان: فحصت فرقنا المتخصصة في البحث والإنقاذ ومهندس معماري المبنى وقالوا إنه ليس مهددا بخطر الإنهيار وأن وجود طواقمنا بداخله لا يشكل خطرا عليهم.

رئيس بلدية لندن يدعو للتحقيق

من جهته قال رئيس بلدية لندن صادق خان يوم الأربعاء: إن هناك أسئلة يجب الرد عليها بشأن معايير السلامة المتبعة في الأبراج السكنية بعد الكارثة.

وقال عدد من السكان إنهم تلقوا نصائح بالبقاء في شققهم في حال حصول حريق كما حذّرت رابطة سكان المبنى في السابق من خطر اندلاع حريق كبير.

وقال خان لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): هذه أسئلة مهمة بالفعل ويجب الإجابة عنها.

وأضاف: لدينا الكثير من الأبراج السكنية في أرجاء لندن وما لا يمكن القبول به هو تعريض سلامة الناس للخطر جرّاء نصيحة سيئة أو افتقار الأبراج السكنية للصيانة الملائمة.

يمكن لبريطانيا البقاء في الاتحاد الأوروبي لكن دون امتيازات

في سياق آخر قال "جي فيرهوفشتات" منسّق عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء: إن من حق بريطانيا أن تغير رأيها وتختار البقاء في الاتحاد، لكن يجب ألا تتوقع بعد ذلك استمرار إعفائها من جزء من حصتها في موازنة الاتحاد الأوروبي أو مواصلة التمتع بالاستثناءات المعقدة الممنوحة لها.

وأضاف "بالأمس تحدث الرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون عن الباب المفتوح وأنه في حال غيرت بريطانيا رأيها ستجد أمامها بابا مفتوحا".

وأضاف "اتفق معه على هذا ولكن كما في (أليس في بلاد العجائب) ليست جميع الأبواب متماثلة. سيجدون بابا جديدا وأوروبا جديدة. أوروبا بدون إعفاءات ولا استثناءات معقدة بل تتمتع بقوى حقيقية وبالوحدة".

ويدعم رئيس الوزراء البلجيكي السابق سياسة التكامل بشكل أوثق بين الحكومات الأوروبية والتنازل عن صلاحيات أكبر لصالح بروكسل.