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رقم الخبر: 195789 تاريخ النشر: حزيران 14, 2017 الوقت: 16:42 الاقسام: محليات  
ممثل حماس بطهران: أمريكا رأس الإرهاب وتدعم مصدره وهو الكيان الصهيوني
ومندوب الجهاد الاسلامي يؤكد أن يوم القدس محاولة لتوجيه البوصلة نحو فلسطين

ممثل حماس بطهران: أمريكا رأس الإرهاب وتدعم مصدره وهو الكيان الصهيوني

أكد مندوب حركة حماس لدى طهران خالد قدومي، أنه لا يحق لأمريكا أن تتحدث عن الارهاب وتصنف الاخرين حسب أهواءها، لأنها تدعم مصدر الإرهاب في المنطقة وهو الكيان الصهيوني، وهي بذلك أصبحت على رأس الإرهاب العالمي.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته وكالة القدس للانباء بطهران قال قدومي:ترامب يقود حركة تروج ظاهرة التخويف من الاسلام (اسلامفوبيا)، لكنه الان جاء ليحدثنا عن الإسلام وذلك من أرض الحرمين؛ أليست هذه كوميديا رخيصة؟
وأضاف قدومي: ان ترامب و من خلال تواجده في أرض الحرمين يصف أشرف مقاومة بالارهاب؛ لكن هذا الموقف المتعجرف والمتطرف بالنسبة لنا كفلسطينيين ليس بالموقف العجيب، لأنه استمرار لسياسة امريكا الخارجية، والجميع يعرف أن السياسة الامريكية منحازة للكيان الصهيوني الذي احتل الارض و يقتل النساء والأطفال.
وتابع قدومي قائلا: أن ما يثير الاعاجب في هذه القضية هو الاستقبال الحار و صمت الزعماء العرب عند سماع هذه الاتهامات ضد الفلسطينيين.
بدوره قال ممثل حركة الجهاد الاسلامي في طهران ناصر ابوشريف، أن يوم القدس العالمي محاولة لتوجيه البوصلة نحو فلسطين، كما أن احياء هذا اليوم يعتبر فرصة للتأكيد على أن العدو الحقيقي للامة هو الكيان الصهيوني وان اسرائيل تقف وراء كل المشاكل في المنطقة.
و أشار ناصر ابوشريف الى مشروع تشكيل الحلف العربي الاسرائيلي، وقال: ان واشنطن تعكف الان وفي إطار بحثها عن حل إقليمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على حشد جبهة موحدة تضم اسرائيل والقوى العربية. ان الهدف الرئيسي من طرح هذا المشروع هو تصفية القضية الفلسطينية ومحوها من الخارطة السياسية. 
 
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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