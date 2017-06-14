* قوة اميركا آيلة الى الزوال والدليل هو عدم قدرتها على انهاء القضية السورية وفرض مآربها في هذا البلد

أكد المستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رحيم صفوي، بانه لو شنت اميركا حربا ضد ايران فان جميع قواعدها العسكرية في المنطقة ستكون مهددة، لافتا الى ان ايران قادرة على ضرب الاهداف بصواريخها لمدى 2000 كم.

وفي كلمة القاها الاربعاء في حشد من القادة والطلبة الجامعيين بجامعة (الشهيد ستاري) الجوية، قال اللواء صفوي، انه وفقا لتحليلات ودراسات دقيقة، ورغم مزاعمها بانها قوة كبرى وتغطيتها للعالم كله بسفنها الحربية وتوسيع قواعدها العسكرية في جميع انحاء العالم، فان قوة اميركا آيلة الى الزوال والدليل على ذلك هو عدم قدرتها على انهاء القضية السورية وفرض مآربها في هذا البلد.

وتابع قائلاً: لو ارادت اميركا شن حرب ضد ايران فان جميع قواعدها العسكرية في المنطقة ستكون مهددة وان ايران قادرة على ضرب الاهداف بصواريخها لمدى 2000 كم.

ودان اللواء صفوي الارهاب وقال: إن داعش سلفي ووهابي من الناحية الفكرية والعقيدية، اذ يعتبرون المسلمين الشيعة كفارا ينبغي سبي نسائهم.

وفي جانب آخر من حديثه اشار الى تأكيدات سماحة قائد الثورة الاسلامية بضرورة حضور قادة ورواد مرحلة الدفاع المقدس في الجامعات العسكرية لاطلاع الطلبة الجامعيين على ثقافة التضحية والشجاعة وقال: إن الطالب الجامعي يجب ان يكون باحثا وان يعرف موضوع قبول الامام الراحل بالقرار 598 في نهاية الحرب ولماذا هاجم النظام العراقي ايران مرة أخرى بهدف احتلال خرمشهر بعد قبول ايران بالقرار.

بصواريخ بمدى 2000 كم

صفوي: لو شنت اميركا حربا على ايران ستصبح جميع قواعدها في المنطقة مهددة

* قوة اميركا آيلة الى الزوال والدليل هو عدم قدرتها على انهاء القضية السورية وفرض مآربها في هذا البلد

أكد المستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رحيم صفوي، بانه لو شنت اميركا حربا ضد ايران فان جميع قواعدها العسكرية في المنطقة ستكون مهددة، لافتا الى ان ايران قادرة على ضرب الاهداف بصواريخها لمدى 2000 كم.

وفي كلمة القاها الاربعاء في حشد من القادة والطلبة الجامعيين بجامعة (الشهيد ستاري) الجوية، قال اللواء صفوي، انه وفقا لتحليلات ودراسات دقيقة، ورغم مزاعمها بانها قوة كبرى وتغطيتها للعالم كله بسفنها الحربية وتوسيع قواعدها العسكرية في جميع انحاء العالم، فان قوة اميركا آيلة الى الزوال والدليل على ذلك هو عدم قدرتها على انهاء القضية السورية وفرض مآربها في هذا البلد.

وتابع قائلاً: لو ارادت اميركا شن حرب ضد ايران فان جميع قواعدها العسكرية في المنطقة ستكون مهددة وان ايران قادرة على ضرب الاهداف بصواريخها لمدى 2000 كم.

ودان اللواء صفوي الارهاب وقال: إن داعش سلفي ووهابي من الناحية الفكرية والعقيدية، اذ يعتبرون المسلمين الشيعة كفارا ينبغي سبي نسائهم.

وفي جانب آخر من حديثه اشار الى تأكيدات سماحة قائد الثورة الاسلامية بضرورة حضور قادة ورواد مرحلة الدفاع المقدس في الجامعات العسكرية لاطلاع الطلبة الجامعيين على ثقافة التضحية والشجاعة وقال: إن الطالب الجامعي يجب ان يكون باحثا وان يعرف موضوع قبول الامام الراحل بالقرار 598 في نهاية الحرب ولماذا هاجم النظام العراقي ايران مرة أخرى بهدف احتلال خرمشهر بعد قبول ايران بالقرار.