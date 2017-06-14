هنّأ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بإنجاز قانون الانتخاب الجديد، وقال في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في قصر بعبدا: أنه إنجاز كبير جدًا منذ ما قبل الاستقلال عندما كان لبنان يعتمد النظام الأكثري الذي لم يكن يحقق عدالة التمثيل.

وأضاف الرئيس عون: قد لا يكون ممكنًا تحقيق عدالة التمثيل في المطلق، لكن الصيغة التي تمّ التوصّل إليها هي خطوة الى الأمام، مشيرًا الى أن الجلسة ستبقى مفتوحة حتى إنجاز مشروع القانون قبل جلسة مجلس النواب الجمعة.

بدوره، تحدّث رئيس الحكومة سعد الحريري خلال الجلسة، فقال: إن الحكومة التزمت في بيانها الوزاري بقانون جديد للانتخابات وقد توصّلنا الى ذلك والحمدلله بجهد كل القوى السياسية وجنّبنا البلاد الفراغ.

ولفت الحريري الى أن مشروع القانون خطوة متقدمة نحو نظام انتخابي يحمي قواعد العيش المشترك ويعزّز شروط الاستقرار السياسي والأمني، وتابع: أستطيع أن أقول إن مخاطر الفراغ والعودة الى قانون الستين أصبحت خلفنا، والتمديد الذي سنلجأ إليه هو تمديد تقني توجبه الآليات المحددة للوصول الى انتخابات حديثة وشفافة ونزيهة، اليوم أزفّ الى اللبنانيين إنجازًا وطنيًا بعد مسار طويل من التباينات والخلافات التي أصبحت في ذمّة التاريخ.

ورأى الحريري أن الرهان سيبقى دائمًا على تطوير هذا الإنجاز والتوصّل الى إقرار واضح لحقوق المرأة في الحياة السياسية وحماية التجربة الوطنية.

بعد ذلك، عرض الحريري مداولات اللجنة الوزارية التي اجتمعت أمس في السراي الكبير، وقال لقد تم استعراض مشروع قانون الانتخابات وبعد نقاش مستفيض تمت موافقة مختلف الأفرقاء عليه، ويمكننا القول: إننا أنجزنا قانونًا جديدًا.

ثم عرض رئيس الحكومة للملاحظات التي تمّ تدوينها على الرغم من الموافقة على المشروع، وأشار الى أن هذه الملاحظات ستدوّن في محضر جلسة مجلس الوزراء، وهناك بعض الملاحظات حول الصياغة التي سيتولّاها عدد من الوزراء بحيث يعدّون الصيغة النهائية ليُصار الى إرسال مشروع القانون الى مجلس النواب.

هذا وتعمل اللجنة الوزارية التي تضمّ الوزراء نهاد المشنوق ومحمد فنيش وعلي حسن خليل ويوسف فنيانوس وبيار أبي عاصي وغطاس خوري وأيمن شقير، على ترتيب الصياغة النهائية لمشروع قانون الانتخاب الذي ستقرّه الحكومة.

وكان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قد ترأس عصر الثلاثاء، اجتماعًا للجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون الانتخابات حضرها الوزراء مروان حمادة، علي قانصو، بيار أبو عاصي، طلال إرسلان، نهاد المشنوق، حسين الحاج حسن، جبران باسيل، غطاس خوري، علي حسن خليل، يوسف فنيانوس وأفيديس كيدانيان.

وخصص الاجتماع لعرض ملاحظات كافة الأفرقاء السياسيين بشأن مشروع القانون، توصلاً إلى تصور مشترك عرض خلال جلسة مجلس الوزراء، أمس في قصر بعبدا.

وكانت اللجنة الخماسية عقدت اجتماعًا لها ظهر الثلاثاء، انتهى بالتوافق على جميع النقاط العالقة بشأن قانون الانتخاب، ومن ابرز تلك البنود المتفق عليها، اعتماد الصوت التفضيلي على أساس القضاء وليس الدائرة، فضلاً عن نقل مقعد الأقليات من بيروت الثانية الى الأولى، إضافة الى اعتماد نجاح اللائحة على العتبة الانتخابية، والتي تقتضي تقسيم عدد المقاعد على عدد المقترعين، ويعتمد الكسر الاكبر في طريقة الاحتساب.

أما بالنسبة للاغتراب، فلن تكون هناك زيادة مقاعد في الانتخابات المقبلة، على أن يحجز 6 مقاعد من ضمن الـ128 في الانتخابات المقبلة.

اما اللائحة غير المكتملة، فقد اجازها القانون الجديد شرط أن تحتوي مقعداً واحداً عن كل قضاء. ولم يتم التوافق على تخفيض سن الاقتراع والكوتا النسائية ولم يسمح للعسكريين بالاقتراع. وفي الاصلاحات اعتمدت البطاقة الممغنطة واللائحة الموحدة.