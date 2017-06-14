* نهر بـ 5 ألوان وصخور تُصدر طاقة كهرومغناطيسية!

يتوافد السياح كل عام من كل أنحاء العالم لمشاهدة هذا المزيج الرائع من الألوان الخلابة في مواسم ظهورها بهذا النهر الذي يسميه البعض (الفتنة الكولومبية) والذي يعتبر ضمن أغرب 5 مناطق في العالم.

يقع هذا النهر، الذي يبلغ طوله نحو 100 كيلومتر وعرضه نحو 20 متراً، في سييرا دي لوس ماكارينا الكائنة في سلسلة جبال ماكارينا بالجزء الشمالي من كولومبيا.

نهر الكريستال يكون كأيّ نهر آخر طيلة أيام السنة، إلا أنّه يتغير خلال الموسم ذي الرطوبة العالية في البلاد ما بين شهري يوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني.

ويعتقد العلماء أنه في هذه الأثناء تبدأ مياه النهر بالتدفق بسرعةٍ تفوق سرعة تدفّقها المعتادة في باقي أيام السنة؛ فتتحول ألوان الطحالب الخضراء المقيمة في أعماق النهر إلى ألوان أخرى إثر إمدادها بالرطوبة وأشعة الشمس نتيجة انخفاض منسوب المياه في النهر. أما الأساطير، فتقول إن الألوان ناتجة عن كنوز مرجانية تحت الماء.

* غابة الأحجار في الصين

وتقع هذه الغابة في إقليم يونان، عاصمة ولاية كونمينغ، في جنوب غربي الصين، على بعد 90 متراً من الولاية، ومناخ هذه الغابة حار نسبياً.

وهي تعد إحدى العجائب الجيولوجية في العالم والتي تتكون بأكملها من الحجر الجيري الذي نحتته الصخور على مر العصور الجيولوجية.

ومن المثير للدهشة أنه لا يوجد مَعلم سياحي في العالم يشبهها في الشكل على الإطلاق.

* سراديب الموتى التشيكية

لاحظ العلماء ظهور أصوات مجهولة المصدر تخرج من هذه السراديب التي تمتد تحت الأرض بعمق 30 قدماً.

في عام 1996م، قرر علماء فحص السراديب وكانوا يرجحون أن الأمر قد يكون بسبب آلات موسيقية وضعها أحدٌ ما مسؤولة عن ذلك.

ولكنهم لم يعثروا على أي سبب مادي يُصدر الموسيقى، كما أنهم لم يعثروا على عينات فسفورية تؤدي إلى انبعاث النور البرتقالي المحمّر من السرداب!

* شلالات الشعلة المائية

تسمى شعلة Eternal Flame Falls الأبدية، وهي توجد بالولايات المتحدة الأميركية في حضن حديقة Chestnut Ridge Park.

تكونت هذه الشلالات من خلال الطبيعة ذاتها، والغريب في شكلها أنها تقوم بإصدار نار ظاهرة أمام الأعين.

تتتابع الفصول والسنوات وتظل مشتعلة كما هي، يتساقط عليها الثلج والمياه دون أن تخمد نيرانها؛ ولذلك سميت الشعلة الخالدة التي لا تنطفئ.

احتار العلماء في الأمر؛ هل هو بسبب حرارة الصخور التي قد تصل لحد الجمرات الملتهبة أم تسريبات غازية أم بفعل الجن والسحرة؟!.

* ظاهرة الدولمنز

توجد هذه الظاهرة في مجموعة من الدول، مثل إسبانيا وروسيا والبرتغال وإيرلندا وكوريا والصين والهند والدول الإسكندنافية وروسيا وبلاد أخرى.

وهذه الظاهرة عبارة عن تجمعات لصخور ضخمة في صورة هندسية رائعة على شكل طاولة.

لا نعلم متى وُضعت أشكال هذه الصخور بهذه الطريقة ومن وضعها، ولذلك فهي تثير استغراب العلماء، ولكن الأمر لا يقف عند هذا الحد، فهي تجعل الأجهزة الذكية تتصرف بغرابة كأنها تختزن طاقة كهرومغناطيسية فيها عند اقترابها منها.

* تلال الجاذبية في الهند

توجد هذه الجبال في القارة الآسيوية، وتحديداً في دولة الهند بولاية (جامو وكشمير). وتشتهر هذه الجبال بالجاذبية الكبرى، حيث إن السيارة التي تقف بجوار هذا الجبل من الممكن أن تتحرك لأعلى من تلقاء نفسها بلا قيادة من صاحبها بسرعة 20 كم في الساعة، ولا أحد يعرف إلى الآن قوة الجاذبية التي بهذه الجبال.