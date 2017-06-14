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رقم الخبر: 195782 تاريخ النشر: حزيران 14, 2017 الوقت: 15:48 الاقسام: منوعات  
كنتاكي ترسل شطيرة دجاج إلى الغلاف الجوي

كنتاكي ترسل شطيرة دجاج إلى الغلاف الجوي

تخطط شركة الوجبات السريعة (كنتاكي) لجعل شطيرة دجاج رائد فضاء عندما ترسلها الأسبوع المقبل إلى حافة الغلاف الجوي بمساعدة منطاد مخصص للارتفاعات الشاهقة.

تأتي الخطوة الترويجية للشطيرة (زنغر) بعد شهرين من كشف سلسلة الوجبات السريعة عن روب لوي أثناء أداء دور مؤسس (كيه إف سي) الكولونيل هارلاند ساندرز مرتديا زي رائد فضاء في إطار حملة دعائية. حسب أسوتشيدبرس.

وجاء في الإعلان تعهد بإرسال شطيرة الدجاج المطهية إلى الفضاء.

أقامت (كنتاكي) شراكة مع مصنع المناطيد (وورلد فيو) بشأن المشروع.

وقالت الشركة إن نافذة الإطلاق سوف تفتتح في الحادي والعشرين من يونيو الجاري لما تصفها بأطول رحلة في التاريخ لمنطاد مخصص لطبقة الغلاف الجوي العليا ذي حمولة تجارية.

ومن المقرر عودة الشطيرة إلى الأرض حاملة بيانات للقياس عن بعد.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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