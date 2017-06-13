اعرب سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الكويت «علي رضا عنايتي»، عن ارتياحه من المشاورات السياسية التي اجرتها الكويت من اجل تسوية الازمة بين بعض دول الخليج الفارسي مؤكدا على دعم طهران لمثل هذه التحركات.

وأضاف عنايتي الثلاثاء في حديث لمراسل ارنا، ان ما قامت به الكويت من نشاط دبلوماسي ومشاورات سياسية لحل الازمة السياسية في المنطقة، يحظى بدعم كامل من ايران.

وتابع قائلاً: إن ايران اعربت عن قلقها للظروف الراهنة ودعت الى اتخاذ حزمة من الاجراءات لتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة.

واكد على ان الحوار هو الحل الوحيد لتسوية الازمات في المنطقة وان العقوبات والحصار أو أي اجراء مماثل لن يجدي أي نفع.

واضاف: إن الخلافات تفاقمت بين دول المنطقة وعلى ذلك فان اللقاءات المشتركة من شأنها أن تسهم في ارساء الامن.

وشدد على ان ايران تولي اهمية كبيرة لتعزيز العلاقات مع دول الجوار وتؤكد على ضرورة الإفادة من الامكانيات التي تتمتع بها المنطقة لتعزيز العلاقات بين الدول.