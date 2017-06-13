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رقم الخبر: 195734 تاريخ النشر: حزيران 13, 2017 الوقت: 18:51 الاقسام: محليات  
العميد جزائري: أمريكا والسعودية أدارتا العمليات الإرهابية التي استهدفت طهران

العميد جزائري: أمريكا والسعودية أدارتا العمليات الإرهابية التي استهدفت طهران

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية العميد مسعود جزائري، أن السعودية وأمريكا أدارتا وأسندتا ووجهتا العمليات الإرهابية التي استهدفت طهران.
وأفادت وكالة تسنيم للأنباء أن العميد سيد مسعود جزائري قال خلال تصريحات صحافية: إن تنظيم داعش هو من نفذ الإعتداءات الإرهابية على طهران التي ادت الى استشهاد وجرح عدد من المواطنين، حسب الاعترافات التي أدلى بها عدد من الموقوفين.
وأضاف: من دون شك فإن السعودية وأمريكا تقفان خلف ادارة وتوجيه واسناد هذه العمليات والتصرفات الإرهابية التي تستهدف المنطقة، واننا اليوم نرى أثار هذا الدعم للإرهاب في كل من العراق وسوريا وأفغانستان واليمن وباقي الدول الأوروبية.
المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية قال: إن الشعب الايراني قوي بما فيه الكفاية للوقوف بوجه هذه الاعتداءات والعمليات الارهابية التي اختبرتها كثيراً في السابق ولن تثنيه هذه التصرفات عن إكمال طريقه في مكافحة الارهاب وإحقاق الحقوق.
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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