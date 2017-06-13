* وزير الخارجية القطري يعلن استعداد بلاده للحوار حول هواجس وافتراضات الدول المقاطعة لها * قطر لا تتعاون مع ايران أكثر من بقية الدول.. والامارات شريك اقتصادي كبير لايران

تقوم الدوحة يحراك دبلوماسي واسع عنوانه الأول الساحة الأوروبية حيث الاستثمارات القطرية الواسعة، ويقود هذا الحراك وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن، يأتي ذلك في ظلّ تكرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لموقفه الذي أعلنه قبل أيام (دعوته قطر إلى وقف دعم الإرهاب)، عبر قوله أمس الاول، إنه أكد خلال زيارته الأخيرة للسعودية ضرورة التصدي بقوة لمصادر تمويل المتطرفين، وقال ترامب خلال خطاب في البيت الأبيض: لقد حققنا نجاحات لافتة في مواجهة تنظيم داعش... (هذا) أحد الأمور المهمة التي فعلناها، وترون ذلك مع قطر... إننا أوقفنا تمويل الإرهاب.

أما الوزير القطري، فقد أعلن أن بلاده على استعداد للجلوس والحوار مع الدول المقاطعة لها حول هواجسها وافتراضاتها بتدخلها في شؤونهم وتأثير سياساتها في أمنهم.

كلام ابن عبد الرحمن جاء في مؤتمر صحفي في العاصمة الفرنسية التي زارها، ضمن حراك دبلوماسي شمل حتى الآن برلين وموسكو ولندن إضافة إلى باريس، واصفًا الإجراءات التي تفرضها تلك الدول على بلاده بأنها (جائرة وتعسفية وغير قانونية)، وداعيًا إلى وقفة حازمة ضد تلك الإجراءات... مضيفاً: يبدو أن هناك رغبة في التخلص من قطر، لكنه قال: (الجزيرة) شأن داخلي وسياستنا الخارجية أمر سيادي وليس لأحد الحق في أن يملي علينا ما نفعل.

وبشأن الوساطة الكويتية، أوضح أنها لا تزال قائمة، خاصة أن بلاده تدعم جهود الوساطة، مشددًا على أن (خيارها الاستراتيجي هو الحوار)، كذلك لفت إلى أن الولايات المتحدة لها دور في الوساطة بالتنسيق مع الكويت.

لفت وزير الخارجية القطري الى سياسات بلاده مع ايران كانت تتماشى مع سياسة دول مجلس التعاون وقال: إن قطر لا تتعاون مع ايران أكثر من بقية الدول واضاف: إن الامارات هي شريك اقتصادي كبير لايران.

أما عن جماعة (الإخوان المسلمين) وحركة (حماس) اللتين يمثل قطع العلاقة معهما شرطًا مفروضًا على الدوحة، فقال ابن عبد الرحمن: إن قطر تتعامل مع الحكومات، وإذا كانوا (الإخوان) في السلطة نتعامل معهم، كذلك فإننا لا ندعم حماس، بل ندعم أهل غزة وفق آليات واضحة، وتابع: كنا نستضيف المكتب السياسي لحماس وحاليًا أصبح داخل فلسطين... هي حركة مقاومة ونتعامل معها مثل الفصائل الأخرى.

في غضون ذلك، جرى الاثنين اتصال بين أمير قطر تميم بن حمد والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي أكد دعم بلاده الحوار كأساس للحل بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشدداً على أهمية الحفاظ على الاستقرار في منطقة الخليج الفارسي.

في سياق متصل، دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الدول المقاطعة لقطر إلى تخفيف الحصار المفروض عليها، وإلى إيجاد حل فوري للأزمة. وقال جونسون: إنني قلق من الإجراءات المشددة التي اتخذتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين ضد شريك مهم.

على صعيد الوساطة الخليجية الداخلية، قال أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح: إن التقريب بين الأشقاء في دول الخليج (الفارسي) وإزالة الخلافات بينهم واجب لا أستطيع التخلي عنه، وأضاف خلال مؤتمر صحافي الاثنين؛ إن أي إرهاق وأي جهود، مهما كانت صعبة، تهون أمام إعادة اللحمة الخليجية.

على خطٍ موازٍ، استقبل الثلاثاء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو سفيري السعودية والإمارات لدى أنقرة، إلى جانب القائم بالأعمال البحريني كميل أحمد، وذلك للبحث في الشأن نفسه.

كذلك، زار جدة الاثنين، رئيس وزراء باكستان محمد نواز شريف، من أجل البحث في وساطة تخصّ الوضع السائد بين دول الخليج الفارسي.

في السياق نفسه، جرى لقاء بين رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، الاثنين، مع وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي، وذلك بعد يومين من زيارة مبعوث السعودية، المستشار الملكي أحمد بن عقيل الخطيب، لأديس أبابا، التي إلتقى خلالها ديسالين، وأيضاً قبل يوم واحد من زيارة مرتقبة لوزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ومسؤولة ملف أفريقيا في حكومة الإمارات، ريم إبراهيم الهاشمي، إلى العاصمة الإثيوبية.

وبعد يومين على بيان المغرب بشأن الأزمة الخليجية، أعلنت الرباط أنها قررت إرسال طائرات محمّلة بمواد غذائية إلى قطر، موضحة في بيان الاثنين أن ذلك يأتي تماشيًا مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وما يستوجبه، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، من تكافل وتآزر وتضامن بين الشعوب الإسلامية.

واستدرك البيان بـ (أن القرار لا علاقة له بالجوانب السياسية للأزمة القائمة بين قطر ودول شقيقة أخرى).

كما بدأ ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب جولة تشمل مجموعة من دول الخليج الفارسي استهلها مساء الإثنين بدولة الإمارات العربية المتحدة، في محاولة لرأب الصدع مع قطر.

واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الوزير بوريطة مبعوثاً من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وقالت وكالة الأنباء المغربية: إن بوريطة أبلغ الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان رسالة شفوية من نظيره الملك محمد السادس دون الكشف عن مضمونها.

المحطة الثانية للوزير المغربي كانت الكويت التي وصلها الثلاثاء حاملاً رسالة من العاهل المغربي إلى أميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح، وتوقعت مصادر أن تكون محطته الثالثة قطر، على أن تكون محطته الأخيرة في السعودية.

الى ذلك قرر رئيس حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو بحث مسألة إقفال مكاتب قناة (الجزيرة) القطرية في الأراضي المحتلة، حسبما ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الاسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أن النقاش الأول بالمسألة بدأ الإثنين، وذلك بموازاة (عمل أركاني) في مكتب الصحافة الحكومية وفي وزارة الخارجية وفي الشاباك وفي المؤسسة الأمنية.

ولفتت (يديعوت أحرونوت) إلى أن الكيان الصهيوني يسعى لاستغلال الوقت المناسب وإقفال عمل الشبكة القطرية في الأراضي المحتلة، التي تسببت بالمسّ بصورة الكيان في وقت سابق.