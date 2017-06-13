قال مساعد وزير خارجية روسيا، ميخائيل بوغدانوف: إن الاطراف المفاوضة ترغب باستئناف مفاوضات آستانة حول سوريا بعد شهر رمضان.

واضاف ميخائيل بوغدانوف، في تصريح صحفي، ان من المتوقع استئناف هذه المفاوضات بعد شهر رمضان وفي بدايات شهر تموز/ يوليو المقبل.

وتابع: إن هذا الموضوع يناقش حاليا وان شركاءنا الرئيسيين وهم الايرانيون والاتراك يرغبون باستئناف المفاوضات بعد شهر رمضان مباشرة.

واعرب عن تصوره باستئناف مفاوضات جنيف حول سوريا ايضا في اول فرصة، لافتا الى ان العمل جار حول هذا الموضوع.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اعرب عن ترحيبه، في كلمته بقمة منظمة شانغهاي للتعاون في آستانة، واصفا مفاوضات أستانة حول سوريا بانها وفرت فرصة حقيقية لتعزيز نظام وقف اطلاق النار الشامل.