قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني، الثلاثاء، إنها واثقة من أن الولايات المتحدة ستلتزم بالاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 رغم ما ينطلق منها من تصريحات بعكس ذلك.

وأضافت في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر في أوسلو للوساطة من أجل السلام: أثق بأن المراجعة في الولايات المتحدة ستؤدي إلى قرارات حكيمة مما يعني الإبقاء على شيء فعال.

وأضافت: على أية حال سيضمن الاتحاد الأوروبي بقاء الاتفاق وسيضمن التزامنا بذلك... وكذلك استمرار سياستنا الخاصة بالتواصل مع إيران.

وفي مؤتمر صحفي له في فيينا عصر الاثنين، اكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (يوكيا آمانو) صحة الانباء بشأن نقل 20 طنا من مخزون الماء الثقيل الايراني في المستقبل القريب الى خارج البلاد.

وقال: وفقا للمعلومات المتوفرة لدى الوكالة سيتم نقل 20 طنا من مخزون الماء الثقيل في ايران الى الخارج في المستقبل القريب؛ مضيفاً: لا يمكن تحديد البلد الذي سينقل اليه هذا المنتج.

وفي معرض رده على سؤال لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية الايرانية للانباء، اكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان أي قراءة سلبية ازاء تقارير الوكالة تشكل سوء فهم تماما.