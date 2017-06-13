* الولايات المتحدة لم تلتزم لحد اليوم بتعهداتها في الاتفاق النووي بشكل كامل * ايران ضحية موجة العنف في المنطقة.. وتوفرت الفرصة لبحث التحديات في سوريا واليمن وظاهرة التطرف * بدء أعمال منتدى اوسلو للسلام بحضور العديد من الشخصيات والمسؤولين من ضمنهم ظريف وموغريني وكري

انطلقت اعمال منتدى اوسلو للسلام، الثلاثاء، بحضور العديد من الشخصيات والمسؤولين من مختلف دول العالم من ضمنهم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف.

واقيم حفل الافتتاح بحضور وزراء خارجية ايران محمد جواد ظريف والنرويج بورغة برندة واندونيسيا رتنو مرسودي ووزير الخارجية الاميركي السابق جون كري ومنسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني والعديد من المسؤولين من مختلف دول العالم.

وفي كلمته امام المنتدى اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بأننا نطمح لإستتاب الأمن في المنطقة حتى للسعودية وقطر ان انعدام الأمن لا يعود الا بالأضرار ونحن نطمح لإستتباب الامن في المنطقة ولجيراننا كذلك.

وقال: اننا ومنذ اكثر من 20 عاما ندعو لحل القضايا عبر الحوار، فلو تم تنفيذ القرار 598 بالكامل لما وقعت حرب الكويت ولو تمت الحيلولة دون حرب الكويت لما ظهر داعش والجماعات المتطرفة.

واضاف: من المهم جدا بالنسبة لنا حل التوتر الجديد الحاصل بين قطر والسعودية عبر الحوار بالتأكيد.

واكد ظريف بان طريق الحل على قاعدة (الكل رابح) يجب ان يكون للجميع.

وفي الرد على سؤال حول ما اعلنته طهران بأن السعودية وراء الهجمات الارهابية الاخيرة بطهران قال: إن المسؤولين السعوديين اعلنوا صراحة قبل هذه (الاحداث) ومنهم عادل الجبير ووزير الدفاع بانهم سينقلون الحرب الى داخل ايران، اذن هذا تهديد مباشر. وفي ذات يوم الاعتداء الارهابي بطهران كتب الجبير تغريدة له في (تويتر) بهذا الصدد.

وتابع قائلاً: لقد كان لنا رصد أمني بان هنالك تحركات لمجموعات في الاجزاء الشرقية من البلاد وتستغل اراضي الجيران للهجوم على ايران، وقبل شهرين استشهد لنا 9 من حراس الحدود في ميرجاوة حيث استغل الارهابيون اراضي الجيران للهجوم علينا.

واكد ظريف بان سياسة ايران الخارجية واضحة ولقد أعلن جميع مسؤولينا منذ العام 1986 باننا نسعى للأمن الإقليمي واضاف: انه وبسبب جغرافيا المنطقة فاننا نطمح لاستتاب الامن في المنطقة ولنا ايضا، وما عدا الهجمات الارهابية الاخيرة فان بلادنا هي الاكثر أمنا في المنطقة.

وخلال لقائه نظيره السلوفاكي ميروسلاف لايتشاك، في اوسلو الثلاثاء، أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ان ممارسة الضغوط واللجوء إلى الخيار العسكري لتسوية الصراعات الاقليمية قرار خاطئ، قائلاً: إن الحوار السياسي طالما كان الحل الأمثل لتسوية الخلافات الإقليمية.

وتطرق ظريف إلى قطع العلاقات السعودية وبعض الدول العربية مع قطر.

كما تباحث معه حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك والقضايا الاقليمية.

وتابع قائلاً: إن الفكر السلفي الذي يَنمّ عن الوهابية هو مصدر التطرف في المنطقة.

وقدم ظريف خلال هذا اللقاء دعوة لنظيره السلوفاكي للمشاركة في مراسم تحليف الرئيس روحاني المقررة في الخامس من آب /اغسطس المقبل.

من جانبه قدم لايتشاك في هذا اللقاء تعازيه لظريف بضحايا الاعتداءين الارهابيين في طهران مؤكدا على التزام الدول الاوروبية بتنفيذ خطة العمل المشترك، كما أعلن عن استعداد بلاده للتعاون مع ايران في مختلف المجالات.

وكان الوزير ظريف قد وصف الاتفاق النووي بأنه يشكل انتصاراً مهماً للمجتمع الدولي، مشدداً على أن إيران لن تكون المنتهك للاتفاق النووي من جانب واحد مطلقا.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره النرويجي في عصر الاثنين، وجه ظريف الشكر والتقدير له لمواساته للشعب الإيراني إزاء الاحداث الإرهابية الأخيرة في طهران وقال: إنني أشعر بالسرور لمجيئي إلى أوسلو ثانية للبحث حول السلام والتحديات الدولية.

وأضاف: لقد توفرت الفرصة للبحث حول التحديات في سوريا واليمن وظاهرة التطرف، حيث أن إيران للأسف ذهبت أخيراً ضحية لموجة العنف التي تجتاح المنطقة.

وقال ظريف: بناء على ذلك فمن المهم لنا العمل معا لمعالجة هذا التحدي، كما أننا شهدنا أخيراً توتراً جديداً في المنطقة (بين قطر ودول عربية أخرى في المنطقة) ومن المهم جداً حل هذه القضية بالحوار والتفاهم.

وحول تصريحات وزير الخارجية الأميركي السابق جون كري وشعوره بالقلق من استمرار الاتفاق النووي، قال ظريف: نعتقد أن الاتفاق النووي جاء نتيجة المساعي متعددة الجوانب والتي أيدها مجلس الأمن الدولي، وإيران وكما ذكرت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزمت بتعهداتها في الاتفاق النووي وأثبتت أن الاتفاق النووي هو انتصار مهم للمجتمع الدولي بحيث أدى إلى تقليل حدة التوتر وإنهاء أزمة غير ضرورية ولا داعي لها، من أجل السلام والأمن الدوليين.

وأضاف وزير الخارجية: للأسف إن الولايات المتحدة لم تلتزم لحد اليوم بشكل كامل بتعهداتها في الاتفاق النووي، وبالنسبة لإيران من المهم جداً أن تواصل علاقاتها بشكل كامل مع أوروبا وبقية الشركاء، واعتقد أن من المهم جدا أن نعطي رسالة بأن الاتفاق النووي بحاجة إلى أن ينفذ الجميع تعهداتهم تجاهه.

وأعرب عن أسفه لأن أداء الإدارة الأميركية الجديدة كان مخيباً في تنفيذ الاتفاق النووي، داعياً باقي الدول إلى تنبيه الأميركيين بأن الاتفاق النووي هو توافق شامل وليس توافقا بين إيران وأميركا.

من جانب آخر أشار ظريف إلى تقديم المساعدات إلى قطر وقال: إن إيران جارة لقطر ونريد دوماً إقامة علاقات إيجابية مع دول الجوار ولا توجد أي دولة مستثناة من هذه السياسة، وإذا كانت قطر بحاجة إلى مساعدة إيران فإن إيران على استعداد لتقديم المساعدة، ونعتقد أن التوتر ليس وسيلة لحل الخلافات بل أن الحوار والتعاون وسيلة لإنهاء الخلافات.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، قال ظريف: عندما يدرك جميع اللاعبين أنه لا يوجد أي حل عسكري لحل الأزمة السورية، ويقتنعوا بأن جميع الأزمات في المنطقة ومن بينها أزمات اليمن والبحرين وسوريا لها حل سياسي عن طريق الحوار واحترام استقلال الدول ومطالب شعوب هذه الدول، وليس فرض آليات وشروط وقيود خارجية، ففي هذه الحالة سنخطوا خطوة كبيرة لحل هذه الأزمات.

وأكد ظريف بأن إيران اعلنت دوماً استعدادها للمساعدة في إيجاد حل سياسي للأزمات الإقليمية، معربا عن أمله في أن تتوصل الإدارة الأميركية الجديدة إلى نتيجة بأن الخيار العسكري ليس وسيلة للحل وإنما سيؤدي إلى زيادة التوترات والخلافات.

واضاف: نعتقد أن على إيران وروسيا وتركيا استمرار التعاون من أجل تقوية عملية أستانة التي هي مكملة للمساعي الدولية في إطار التوصل إلى السلام وتشجيع الأطراف على الجلوس إلى مائدة المفاوضات، يجب علينا إنهاء نزيف الدماء في سوريا من خلال نشر مراقبين دوليين وإرسال المساعدات الإنسانية واللجوء إلى المفاوضات السياسية.

ونوه محمد جواد ظريف الى أن الإدارة الأميركية تبعث مؤشرات خاطئة في المنطقة، معرباً عن الأسف لأن بعض الدول في المنطقة تتابع هذه المؤشرات.

وخلال لقائه نظيره النرويجي بورغة برندة في اوسلو مساء الإثنين، أشار ظريف إلى خطر الوهابية والجذور العقيدية المتطرفة لأتباعها، معتبراً ذلك خطراً رئيسياً جداً لأمن واستقرار المنطقة.

من جانبه قدم وزير خارجية النرويج في مستهل اللقاء التعازي والمواساة إزاء الأعمال الإرهابية الاخيرة في طهران.

وبحث وزيرا خارجية البلدين التطورات الجارية في المنطقة ومنها الأزمة الجارية بين قطر وجيرانها وكذلك أوضاع المنطقة ومن ضمنها سوريا والعراق.

واعتبر ظريف وبرندة الحوار السياسي السبيل الأفضل لإزالة الخلافات وخفض حدة التوتر في المنطقة.

وخلال لقاء ظريف مع منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني في أوسلو مساء الإثنين ، بحث الجانبان في القضايا الإقليمية والدولية والاتفاق النووي. وأكد وزير الخارجية الإيراني على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف لن تكون المنتهك للاتفاق النووي من جانب واحد مطلقا.

من جانبها أكدت موغريني خلال اللقاء على التزام ومسؤولية الاتحاد الأوروبي في تنفيذ الاتفاق النووي.

وتناول اللقاء الأوضاع السياسية في دول المنطقة ومنها قطر وسوريا وأكدا على الحوار السياسي لخفض حدة التوتر في المنطقة.

كما نوه ظريف وموغريني إلى أهم بواعث القلق إزاء أوضاع المنطقة.

وتدارس الجانبان إمكانية بدء مفاوضات جادة وتعاون عملاني بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة الخليج الفارسي.