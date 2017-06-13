* فصائل المقاومة تستغرب من المطالبات بحل الحشد الشعبي * النجباء: لاينبغي السكوت عن أخطاء القوات الامريكية في الموصل * الجيش العراقي يمسك بأخطر طرق إمداد داعش بالانبار

بغداد/نافع الكعبي - أعلنت قيادة عمليات قادمون يا نينوى، الثلاثاء، عن البدء باقتحام حي الشفاء في الساحل الايمن من مدينة الموصل، فيما أكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الثلاثاء، أن الحشد الشعبي لم يتحرك "متراً واحداً" منذ بدايته إلى اليوم خارج إطار القيادة العامة للقوات المسلحة، معتبراً الحشد عاملاً من عوامل وحدة العراقيين، في حين أعلنت فصائل المقاومة عن إستغرابها من الدعوات التي تطالب بحل الحشد الشعبي، يأتي هذا في وقت أكد فيه السفير البريطاني في العراق، أن الوقت غير ملائم لإجراء الإستفتاء في إقليم كردستان، مشيرا الى أنه من الضروري أن يتم إتخاذ قرار الإستفتاء بالتعاون مع بغداد.

وقال قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله في بيان: ان قطعات الشرطة الاتحادية والرد السريع حررت الجزء الشمالي لحي الزنجيلي في ايمن الموصل"، مبينا ان "هذه القوات بدات باقتحام حي الشفاء القريب منه".

واضاف يارالله: بذلك تم تحرير حي الزنجيلي بالكامل من قبل الجيش العراقي والشرطة الاتحادية".

واعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، في 10 حزيران 2017، عن استكمال تحرير حي الزنجيلي في ايمن الموصل بالكامل، فيما عثرت على معمل كبير يحوي اجهزة حديثة لتصنيع قاذفات الصواريخ الانبوبية.

* المهندس: الحشد لم يتراجع عن أي متر تم تحريره

وفي السياق، أكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الثلاثاء، أن الحشد الشعبي لم يتحرك "متراً واحداً" منذ بدايته إلى اليوم خارج إطار القيادة العامة للقوات المسلحة، معتبراً الحشد عاملاً من عوامل وحدة العراقيين.

وقال المهندس في كلمة له خلال احتفالية الذكرى الثالثة لتأسيس الحشد الشعبي وتابعتها وسائل إعلام: إن الحشد الشعبي لم يتراجع عن أي متر تم تحريره منذ صدور فتوى الجهاد الكفائي وهو يقاتل في مساحات شاسعة ويمسك اليوم حدود العراق لتطهيرها".

وأضاف المهندس: لم نتحرك مترا واحدا منذ بداية عملنا في الحشد إلى اليوم خارج إطار الدولة وخارج إطار القيادة العامة للقوات المسلحة"، معتبراً أن "العراق سيتحول إلى قوة أساسية في المنطقة".

وبشأن الدعوات إلى "إنهاء" دور الحشد الشعبي بعد تحرير مدينة الموصل، تابع المهندس قائلاً: إن الخطر ما زال يهدد العراق"، لافتاً إلى أن "الحشد الشعبي عامل من عوامل الوحدة".

بدوره، أكد الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، الثلاثاء، خلال نفس المراسم أن الانتصار العسكري سيذهب "أدراج الرياح" في حال عدم تحقيق انتصار سياسي، وفيما حدد ملامح ذلك الانتصار، أبدى استغرابه من صدور دعوات من أطراف داخلية أو خارجية تطالب بحل الحشد الشعبي.

وأوضح الخزعلي، أن "الانتصار السياسي هو إفشال المشاريع التي كان يريد أن يحققها عدونا في العراق وهو في إفشال الفتنة الطائفية والاقتتال الداخلي بشكل كامل، والانتصار السياسي يتحقق بالاستقرار الأمني في المدن ووضع نهاية للخروق الأمنية والتفجيرات".

وأضاف: أن الانتصار السياسي في حصر السلاح بيد أجهزة الدولة ودعم استمرار عملية تحويل الحشد الشعبي إلى مؤسسة عسكرية مهنية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، وبالمحافظة على وحدة العراق وسيادته وهيبته".

وتابع قائلاً: وقبل كل هذا الانتصار السياسي هو في إنهاء الفساد والمحاصصة التي كانت أساس الشر لكل المصائب التي حلت ببلدنا"، ماضياً إلى القول "اذا كنا حريصين على الدماء والتضحيات والانتصارات فيجب أن نعالج ونتصدى لحالة الفساد".

وأضاف الخزعلي: من الغريب أو المريب أن تصدر دعوات من أطراف داخلية أو خارجية تطالب بحل الحشد الشعبي"، معتبراً هذه المطالبات "عدم احترام لإرادة الشعب العراقي، وعدم احترام للحكومة العراقية".

الى ذلك، اعلنت حركة النجباء احدى فصائل الحشد الشعبي، الاثنين، انه لاينبغي السكوت عن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها القوات الامريكية في الموصل.

وقال المتحدث باسم الحركة هاشم الموسوي في بيان: في حال ارتكاب القوات الامريكية أي حماقة ضد قواتنا، فسوف نستهدف مصالحهم في أي مكان يتاح لنا". واضاف الموسوي: ان المؤامرات الامريكية هدفها حماية العصابات الاجرامية وعرقلة العمليات العسكرية في سوريا والعراق".

* الجيش يمسك بأخطر طرق إمداد داعش بالانبار

بعد تحريره منذ ثمانية أشهر، ماتزال قطعات الجيش ضمن لواء 27 بالفرقة السابعة التابعة لقيادة عمليات الجزيرة، تفرض سيطرتها على طريق حديثة - بيجي، شمال محافظة الأنبار.

ويبلغ طول الطريق أكثر من 110كيلو متر، وكان يعد من أهم وأخطر طرق إمداد "داعش" بين الأنبار وصلاح الدين، وبعد تحرير تم قطع جميع إمدادات التنظيم بين المحافظتين.

ولا يخلو الطريق من هجمات تلك العصابات الإجرامية، لكن قوات الجيش أحبطت جميع تلك التعرضات وأوقعت خسائر بين صفوف العدو.

* مقتل 20 داعشيا بقصف عنيف في المطيبيجة

في غضون ذلك، أفاد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الثلاثاء، بمقتل 20 داعشياً وتدمير خمس من مركباته إحداها مفخخة بالقصف الذي استهدف موقع التنظيم في المطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.وقال قائممقام قضاء الخالص، (15كم شمال بعقوبة )، عدي الخدران في حديث لـ السومرية نيوز: إن المعلومات الأولية المتوفرة عن خسائر تنظيم داعش في قصف جوي عنيف استهدفت أوكاره في المطيبيجة على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين تفيد بأن حصيلة ضحاياه بلغت 20 قتيلا من مسلحيه وتدمير خمس من مركباته إحداها مفخخة بالإضافة إلى تدمير عدة مضافات". وأضاف الخدران: ان عمليات القصف والتي استهدفت عشرة أهداف في المطبيجة كانت عنيفة جدا".

في غضون ذلك، أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، الاثنين، بأن مسلحين مجهولين قتلوا قيادياً في تنظيم "داعش" يدعى "أبو سياف العراقي" شمال المحافظة، مشيراً إلى أن القتيل يعد من أبرز ذباحي التنظيم وذبح أكثر من 100 في محافظتي ديالى وصلاح الدين سابقاً.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن مسلحين مجهولين هاجموا سيارة تابعة للقيادي في تنظيم داعش أبو سياف العراقي على طريق الساحل الأيسر في الشرقاط- ناحية الرياض (45كم شمال صلاح الدين)، وأطلقوا النار عليه ما أسفر عن مقتله"، مشيراً إلى أن "تنظيم داعش استنفر عناصره بعد مقتل أبو سياف".

وفي العاصمة، أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، عن إلقاء القبض على اثنين من "امراء" تنظيم "داعش" في أبو غريب غربي العاصمة بغداد.

وقال إعلام القيادة في بيان مقتضب: إن قوة من مقر اللواء السابع شرطة اتحادية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على اثنين مما يسمى بامراء داعش الإرهابي، ضمن قاطع ابي غريب غربي بغداد".

يذكر أن قوة أمنية اعتقلت، الأحد (11 حزيران 2017)، مفرزة اغتيالات تنتمي لـ"ولاية الجنوب" في تنظيم "داعش" بمنطقة سويب جنوبي العاصمة بغداد.

* تعرّض نازحين لحالات تسمم شرقي الموصل

كشف مسؤولون عراقيون، الثلاثاء 13 يونيو/حزيران، عن تعرض المئات من النازحين العراقيين لتسمم غذائي.

وأفاد المسؤولون في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن من تعرضوا للتسمم كانوا في مخيم "الخازر" شرقي الموصل.

ونقل بدوره موقع "السومرية نيوز" عن وزارة الصحة العراقية، أن طفلا وامرأة لقيا حتفهما، جراء حالات التسمم الأخيرة.

كما أشارت وزارة الصحة أن عدد حالات التسمم وصل إلى 750 حالة، بعد تناولهم وجبات إفطار فاسدة.

وأوضحت الوزارة، قائلة إنه "تم نقل نحو 100 مصابا إلى مستشفيات أربيل، والباقي تم معالجتهم موقعيا من قبل كوادر صحة نينوى بالتنسيق مع طبابة أربيل".

* داعش يدعو عناصره الى (الثبات)

دعا تنظيم "داعش في تسجيل صوتي، عناصره الى "الثبات" في العراق وسوريا، وشن هجمات في رمضان في الغرب واسيا وروسيا.

وذكرت رويترز أن التسجيل الصوتي نشر على قناة التنظيم في التليغرام للتراسل المشفر، ونسب إلى المتحدث الرسمي للتنظيم المدعو بـ"أبو الحسن المهاجر".

وتوجه المتحدث بكلامه إلى عناصره من الإرهابيين في أوروبا وأمريكا وروسيا وأستراليا، لشن الهجمات، كما دعا العناصر في مدينتي الموصل وتلعفر في العراق، ومدينة الرقة في سوريا الى "الثبات"، علما أن تلك المدن تواجه عمليات عسكرية مكثفة لتحريرها من سيطرة التنظيم.

* أسرار خطيرة حول مخبأ البغدادي ومقر قيادة "داعش"

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الثلاثاء 13 يونيو/حزيران، تقريرا، تحدثت فيه عما وصفته بـ"الأسرار الخطيرة المرتبطة بأحد أهم مقرات قيادة تنظيم "داعش" الإرهابي، والمخبأ السري لزعيمه أبو بكر البغدادي".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تحرير بلدة "البعاج" العراقية الواقعة على الحدود السورية، كشفت "أسرارا خطيرة" قد تحتاج لأسابيع وشهور من أجل فكها.

ورصد تقرير "الغارديان" كيف كانت تعيش قيادات "داعش" في البعاج، وأين كان يختبئ زعيمه أبو بكر البغدادي.

وأشار التقرير إلى أنه رغم أن عناصر داعش حرصوا على أخذ أو إتلاف ما يستطيعون قبل هروبهم إلى الصحراء في سوريا، إلا أنهم خلفوا وراءهم أطنانا من المستندات الهامة والخطيرة.

وتعكس تلك المستندات أهمية بلدة "البعاج"، التي تقع شمال غربي العراق، بالنسبة للتنظيم الإرهابي، وأنها كانت مركزا قياديا رئيسيا، ربما للبغدادي نفسه.

وأشار كاتب التقرير، مارتن تشولوف، إلى أنه بمجرد الدخول لأحد مباني البلدة، وجد معلقا على جدرانها أحزمة ناسفة، وبعض البنادق وعدد من القنابل الموقوتة.

وتابع قائلا: في إحدى الغرف وجدت أيضا سترات ناسفة، وعددا من الملفات، التي تشرح بعض القواعد الرئيسية الخاصة بالتنظيم، مثل طريقة معاملة الرقيق (العبيد) وكيفية اللبس والتصرف".

ومضى بقوله "بعد برهة من الوقت اكتشفنا أن المبنى منقسم لنصفين، أحدهما عبارة عن مصنع لتجهيز القذائف والأحزمة الناسفة المستخدمة في العمليات الإرهابية، والنصف الآخر عبارة عن إدارة لقيادات تنظيم داعش".

وأشار إلى أن الإدارة القيادية الخاصة بالتنظيم كانت مختصة بإصدار الغرامات والفواتير والهويات الفردية.

وبالبحث عن مكان تواجد زعيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، أجرت "الغارديان" عددا من اللقاءات مع سكان "البعاج"، والذين تحدثوا أن مجرد السؤال عن البغدادي كان يمكن أن يكلف الشخص حياته.

ونقلت "الغارديان" عن مصادر استخباراتية، قولهم إن البغدادي كان مستقرا لفترة في "البعاج" للتعافي من إصابة خطيرة ألمت به، نتيجة لغارة جوية استهدفته في فبراير/شباط 2015.

وقال أبومهدي المهندس، قائد في القوات المشتركة التي تحارب "داعش" في العراق، للصحيفة البريطانية: إن القوات كانت تطارد قيادات "داعش" في غرب الشوقات، ولكنهم فروا إلى سوريا، بعدما أرسلوا خمسة أو ستة انتحاريين بين صفوف القوات لتعطيلها، خاصة بعد السيطرة على "البعاج" في معركة عنيفة استمرت خمسة أيام.

وأوضحت الصحيفة أن الأزمة الرئيسية الحالية في "البعاج" هو الفخاخ والألغام التي زرعها التنظيم داخل البلدة وعلى طول الحدود السورية لتعطيل أي قوات، ولكن أسوأها تلك الفخاخ الموضوعة داخل المستشفيات، حيث نقلت عن طبيب قوله إنهم اكتشفوا نحو ثمانية مفخخات حتى الآن في مستشفى البعاج".

* بريطانيا: الوقت غير ملائم لاستفتاء كردستان

أكد السفير البريطاني في العراق فرانك بيكر، أن الوقت غير ملائم لإجراء الإستفتاء في إقليم كردستان، مشيرا الى أنه من الضروري أن يتم إتخاذ قرار الإستفتاء بالتعاون مع بغداد.

وقال بيكر في مؤتمر صحفي عقده خلال زيارته إلى محافظة حلبجة وحضرته، وسائل إعلام: إن موقف الحكومة البريطانية واضح، ونؤيد حق تقرير مصير أي شعب وأن لشعب العراق الحق ذاته"، مشيرا إلى أن "بريطانيا تعتقد بأن الوقت غير ملائم حاليا لإجراء الإستفتاء في إقليم كردستان".