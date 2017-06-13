طيران العدو يستهدف المدنيين ومسجد أثري في الخوخة

لقي 4 من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم، الثلاثاء، برصاص قناصة الجيش واللجان الشعبية في عسير، فيما دكت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات للجيش السعودي في جبه نجران الحدودية.

وأفاد مصدر عسكري لــــ" المسيرة نت" بأن وحدات القناصة للجيش واللجان الشعبية تمكنت من قنص 4 من مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب الحدودي بعسير.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين غرب موقع المخروق العسكري بنجران.

وفي نجران أيضا استهدفت صاروخية الجيش واللجان الشعبية تجمعات الجيش السعودي شمال موقع الشبكة محققة إصابات مباشرة.

وكانت القوة المدفعية والصاروخية للجيش واللجان الشعبية قد شنت، ليل الاثنين، قصفا مدفعيا وصاروخيا مكثفا استهدف تجمعات للجيش السعودي في المخروق والضبعة والطلعة وصلة وموقعي السديس ونهيقة وغربي الفواز بجبهة نجران.

وتم استهداف تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في قلل الشيباني ومنفذ علب بعدد من قذائف المدفعية، ولقي جندي سعودي مصرعه الاثنين، في عملية قنص للجيش واللجان الشعبية في منفذ علب بعسير.

وفي غضون ذلك أصيبت 8 نساء وأطفال في غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي مساء الاثنين استهدفت منزلهم في منطقة موشج بمديرية الخوخة محافظة الحديدة وفقا لمصدر عسكري.

وأضاف المصدر للمسيرة نت بأن العدوان ارتكب جريمة ثانية تطال التاريخ والحضارة اليمنية، حيث استهدف بغارة مساء الاثنين مسجد الجوزي الأثري في مديرية الخوخة.

إلى ذلك لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي وجرح آخرون، الاثنين، في كسر زحف لهم بأطراف مديرية نهم شمال شرق محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من كسر زحف لمرتزقة العدوان باتجاه أطراف نهم.

وأضاف المصدر أن زحف المرتزقة استمر لساعات وسبقة تمشيط مدفعي وصاروخي ورافقه غطاء جوي مكثف.

وأكد المصدر مصرع وجرح أعداد من المرتزقة أثناء التصدي لمحاولة الزحف، وتدمير عتاد عسكري كان بحوزتهم، قبل أن يفر من تبقى منهم أمام ضربات الجيش واللجان الشعبية.

وكان قد لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وجرح آخرون في كسر الجيش واللجان الشعبية محاولة زحف لمرتزقة العدوان الاثنين، على أطراف نهم.

هذا وسقط العشرات بين قتيل وجريح في صفوف مرتزقة العدوان الاثنين، كما تم تدمير مدرعة خلال زحفهم باتجاه معسكر التشريفات والقصر الجمهوري شرقي مدينة تعز.

وأفاد مصدر عسكري أن مرتزقة العدوان نفذوا عملية زحف استمرت منذ فجر الاثنين وحتى العصر باتجاه القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات تكبدوا خلالها خسائر فادحة في عددهم وعتادهم.

وأكد المصدر مقتل واصابة العشرات من المرتزقة برصاص الجيش واللجان الشعبية وتدمير مدرعة تابعة لهم خلال عملية الزحف.

يذكر أن عشرات القتلى من المرتزقة سقطوا في محاولات زحف فاشلة لهم بمساندة جوية من طيران العدوان الذي كان قد ساوى المبنى الرئيسي للقصر الجمهوري بالأرض بعدة غارات جوية شنها خلال العامين الماضيين من العدوان.